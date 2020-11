Sbírku jako pomoc sociálně slabým organizuje sociální odbor úřadu dvakrát ročně. Záštitu nad ní převzal náměstek pro sociální věci Pavel Svoboda.

Vedle staršího šatstva, které by jinak skončilo v popelnici, přinesli pracovníci úřadu také například již nepoužívané, ale funkční nádobí, batohy, deky a z hraček pro děti zejména plyšáky. Dohromady se ve sbírce sešlo 109 objemných pytlů. Ty putovaly do Oblastní charity Liberec, která bude věci dále distribuovat sociálně slabým.

„Těší mne, že i v době nouzového stavu naši zaměstnanci nelenili a doma ze svých věcí vytřídili, co už nebudou potřebovat, ale přitom by to ještě mohlo posloužit někomu dalšímu. Sbírka je hodně populární. Věřím, že oblečení a věci do domácnosti pomůžou mnoha lidem, kteří nemají dost peněz na to, aby si je jako nové koupili,“ uvedl náměstek Pavel Svoboda.

Dodávka Oblastní charity Liberec se musela u Krajského úřadu otočit celkem třikrát. Všechny pytle se totiž do auta najednou nevešly. Pracovníci charity věci nejprve roztřídí, a pak je prostřednictvím Charitního šatníku budou rozdávat sociálně slabým. Oblečení si lze u charity také za symbolickou cenu koupit.

„Jsme za tuto pomoc rádi. Většina oblečení a potřeb pro domácnost půjde do sociálně slabých rodin a matkám s dětmi v nouzi. Nějaké šatstvo věnujeme i lidem bez domova,“ vysvětlil ředitel Oblastní charity Liberec František Sehoř. „Lidem rozdáváme oblečení a další věci prostřednictvím našeho Charitního šatníku. To znamená, že člověk musí pro získání nějakého kusu oděvu předložit poukázku na výdej ošacení, kterou mu vydala daná obec, Úřad práce nebo některá nezisková organizace. Toto opatření zaručuje, že se dostane na každého zájemce, a že s darovanými věcmi nemůže dál nikdo kšeftovat,“ dodal.

Sbírku organizuje sociální odbor KÚ LK už mnoho let. Koná se vždy na jaře a na podzim. Není určená pro veřejnost. Odložené starší oblečení a další věci mohou do sbírky darovat pouze zaměstnanci úřadu. Každého půl roku si výtěžek odveze některá z charitativních organizací, které působí v Libereckém kraji.

Filip Trdla, Liberecký kraj