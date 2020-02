V rozpacích jsou asi v této jarozimě všichni zahrádkáři. Mirek Zajíc, ikona Vísky, častokráte ve svých sloupcích v Právu komentoval podobnou dobu citací své maminky: „Všechno venku pučí, jenom mě nikdo nepučí.“

Stromy. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Ludmila Korešová

Ano, už teď, na konci února, se příroda probouzí, pučí. Pochopitelně každý sadař je z toho zděšen, vše je urychlené, což nevěstí nic dobrého. A navíc – příroda má tendenci vše srovnat, což by znamenalo pozdější nástup mrazů a konec všeho vypučeného. Díky vrtochům přírody bude tak sázkou do loterie i pořádání již oblíbeného dostaveníčka se zahradníkem Lubošem Brožíkem, které už několik let probíhá ve Vísce u Frýdlantu.