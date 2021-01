Organizace The Kukang Rescue Program, jejímž cílem je boj proti ilegálnímu obchodu s divokými zvířaty a ochrana outloňů na Sumatře, existuje již 6 let.

Žáci Anglicko-environmentální školy provozované Kukang programem. | Foto: Lucie Čižmářová

Zcela klíčovou roli nejen při jeho vzniku v roce 2014, ale i v průběhu dalších let a při mnoha aktivitách na ochranu přírody hrála a stále hraje podpora Zoo Liberec a dalších zoologických zahrad. Ty tak prostřednictvím této spolupráce společně naplňují své novodobé poslání. Tím je ochrana ohrožených druhů zvířat nejen jejich chovem v lidské péči (ex situ), ale také přímo v místech jejich přirozeného výskytu (in situ). Moderní zoologické zahrady tak hrají zcela zásadní úlohu ve stále urgentnějším celosvětovém úsilí o záchranu živočišných druhů před vyhubením.