"Trasa tajného výletu je pro seniory vždy do poslední chvíle opravdu překvapením. Nikdo ještě ve chvíli, kdy si sedá do autobusu neví, kam ho řidič odveze, co uvidí, co zažije," vysvětluje matrikářka Ivana Sitzberger. Cíl se aktivní senioři dozvědí až těsně před započetím cesty. "Letos jsme vybrali jako cíle tajného výletu Jilemnici a Poniklou a máme radost, že jsme se konečně trefili do místa, kde většina z našich seniorů ještě nebyla. Je to totiž velmi těžké, protože jsou mezi nimi turisté, kteří mají prochozené ledasco a také velcí cestovatelé," dodává s úsměvem matrikářka.

Prvním místem, které během tajného výletu senioři navštívili, bylo Krkonošské muzeum v Jilemnici, které sídlí v tamním zámečku. Zvládli komentovanou prohlídku historicko-etnografické expozice a později navštívili i expozici nazvanou Bílou stopou - kapitoly z dějin českého lyžování do roku 1938. "Mezi oběma návštěvami muzea jsme si ještě v kostele sv. Vavřince vyslechli zajímavý výklad o jeho historii a výzdobě od vědce, historika, spisovatele a krkonošského patriota PhDr. Jana Luštince a na závěr návštěvy Jilemnice jsme si na jeho doporučení prošli i známou Zvědavou uličku. Jsem rád, že jsme mohli tohle město, kam nás pozval emeritní jilemnický starosta Vladimír Richter, alespoň trochu poznat," dodává Dan Ramzer.

"Dozvěděli jsme se, že Jilemnice a Frýdlant jsou historicky propojené osobou Albrechta z Valdštejna. Jeho druhou ženou byla totiž Kateřina Isabella z Harrachu. To je zajímavá souvislost, kterou jsme netušili," podotkla tajemnice městského úřadu.

Poté už autobus s 52 seniory z Frýdlantu, ve kterém byli zástupci všech aktivních spolků i seniorů z Domu s pečovatelskou službou, odjel do Poniklé, která byla další zastávkou výletu. Tady nejdříve senioři v Restauraci u Floriána, která je v jedné budově s hasičskou zbrojnicí, poobědvali a popřáli k narozeninám tajemnici města a poté se vydali na exkurzi do dílny a výrobny perličkových vánočních ozdob společnosti Rautis.

"Poniklá je jediným místem na světě, kde se dodnes zachovalo tradiční perlařské řemeslo, které je známé po celém světě. Firma Rautis toto řemeslo uchovává živé a na konci roku 2020 dokonce dosáhla toho, že byla výroba vánočních ozdob ze skleněných perliček zapsána na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO," vysvětluje Ivana Sitzberger. Senioři si mohli během návštěvy společnosti Rautis nejen vyzkoušet vyrobit z jednotlivých komponentů v kreativní dílně vlastní vánoční ozdobu, ale prohlédli si také výrobnu těchto vánočních ozdob ze skleněných perliček.

Po exkurzi už přišel jen krátký odpočinek a svačina s kávou a cesta zpátky do Frýdlantu.

Tajný výlet pořádá Frýdlant pro aktivní seniory každoročně, výjimkou byly dva předchozí roky nucené covidové pauzy. V minulosti už aktivní senioři z Frýdlantu během tajného výletu navštívili například Senát ČR, Oybin, muzeum Škodovky, vinařství v Mělníce nebo Doksy či Cvikov.

Martina Petrášková, Město Frýdlant