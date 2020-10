Dívka trpí takzvanou golfovou nohou a má necitlivá chodidla. Proto nosí speciální dlahy a musí chodit na rehabilitace. Prognóza tuzemských lékařů je pro Michalčiny rodiče zdrcující – dívenka nikdy nebude chodit. Naději skýtá operace v Rakousku, která ale není hrazená žádnou pojišťovnou v ČR a rodiče se na ní snaží sehnat peníze všemi možnými způsoby.

Hlavním organizátorem této akce a zároveň i pořadatelem byl Petr Celba se svým skvělým týmem Ceebius Gym a pořadatelsky a přátelsky mu vypomáhalo NZDM Cajk Diakonie, která se ráda přidala k takovémuto projektu, který se nese v duchu pomoci a solidarity bližnímu, zvláště pracuje-li sama s dětmi, které nemají zrovna na růžích ustláno.

Chtěla bych tímto vyzdvihnout právě tyto „naše“ děti, jenž se běhu účastnily a nebyl jim lhostejný život jedné malé dívenky.

Další neméně prospěšnou organizací, která podpořila malou bojovnici byl Free Club. Společně pak s namotivovanými dětmi, odběhli hlavní závod - tedy rovnou na rozhlednu a někteří z nich si odnesli i krásné a hodnotné ceny.

Kdo je Michalka?

Příběh malé Michalky, která se narodila s rozštěpem páteře a tzv. golfovou nohou, je už nejen v Jičíně dobře známý. Její rodiče se momentálně snaží sehnat potřebný obnos peněz na operace v Rakousku a následné rehabilitace, které by jí měly pomoci se postavit na vlastní nožičky a chodit. Za pouhé dva a půl roku života toho má za sebou Michalka více než dost. Děvčátko bylo na světě jen čtyři dny a už muselo podstoupit velmi náročnou operaci. Lékaři mu opravili otevřené obratle a nervy kolem páteře. Michalka se na rodila na 33. týdnu a to právě díky zjištěné vadě. Michalka měla více problémů, které souvisely právě se zmíněným rozštěpem páteře. Naději na úplné uzdravení našli rodiče Michalky až ve zmiňovaném Rakousku ve Vídni. Operace, které by Michalce mohly pomoci, jsou však nákladné, stejně tak i pravidelná cvičení, na která dívenka s rodiči dojíždí. Žádná pojišťovna v ČR je neproplácí. Rodina je proto vděčná za jakoukoliv pomoc.

Michalčin příběh zasáhl mnoho lidí a rodině se snaží různými sbírkami vypomáhat nejrůznější organizace, tedy i my ve Frýdlantě.

A jaký byl tento třetí ročník běhu pro malou bojovnici Michalku?

No především plný solidarity, pochopení, ale i adrenalinu, dobré nálady a mnohých nenadálých zvratů.

Účast byla více než hojná. Na start se postavilo více než 70 závodníků. Letošní ročník se vyznačoval nebývale vysokou účastí našich nejmenších, tedy dětí.

Běhalo se v těchto kategoriích:

Junior 1. (3-6 let)

Junior 2. (7-14 let)

Tyto dvě juniorské kategorie se běžely u školy v Purkyňově ulici.

První juniorská kategorie se odběhla na plácku u dopravního hřiště před základní školou přesně v 9:30. Nejmenší ratolesti za obrovské podpory svých rodičů běžely jako o život. Malý bojovníci do toho dali vše. Odměnou jim byla nejen medaile „tradiční“, ale i výborná perníková od prvotřídní perníkářky Míši Svobodové a něco dobrého na zub po sportovním výkonu.

Druhá juniorská kategorie se běžela od Purkyňovy školy na workoutové hřiště, dvakrát tam a nazpátek.

Na vyhodnocení si však museli junioři 2 počkat až po odběhnutí všech kategorií a předávání cen proběhlo až na rozhledně.

Hlavní závod měl následující kategorie:

Ženy, Muži, Canicross, Koloběžky, Kočárky, přičemž hodnocené byly kategorie ženy, muži a canicross. Zbývající kategorie potěšily sportovce, kteří chtěli podpořit tuto akci jiným druhem pohybu.

Startovní pistole zazněla pro hlavní závod se zbývajícími kategoriemi na rozhlednu v 10:30 u základní školy Purkyňova.

Běžci měli nelehký úkol, trasa byla náročná a o její bezpečnost se postaraličlenové SDH Větrov, navigovali případné zbloudilce, podporovali je a fandili.

Nikdo ze zúčastněných se tedy nevzdal a celý závod odběhli všichni do cíle živí a zdraví.

Na rozhledně na účastníky čekalo občerstvení a výborný oběd, který uvařil Petr Jireček z firmy Vape Catering, za to mu patří velký dík.

Velkým překvapením byla návštěva Michalky a její maminky. Pro malou princeznu byla připravena kromě šeku také malá pozornost od nás všech, kteří se zapojili do této bohulibé akce.

A jak to celé dopadlo konkrétně:

Kategorie Junior 2 nebyla rozdělena na dívky a chlapce a pořadí bylo následující:

1. Kutílková Klára

2. Matyáš Winkler

3. Milan Kima

V kategorii Ženy:

1. Martina Košková, čas 25:36 min

2. Klára Kutílková, čas 29:50 min

3. Petra Dobřichovská, čas 33:16 min

Klára Kutílková běžela jak závod juniorů 2, tak hlavní závod žen a výkon to byl hodný obdivu.

Kategorie Muži:

1. Ondřej Svoboda, čas 26:44min

2. Kristián Kapura, čas 26:45min

3. Michal Čagánek, který běžel za NZDM Cajk a byla to jeho první medaile v běžeckých závodech, čas 30:15 min

Kategorie Canicross:

1. Sofie Borecká s Žofkou, čas 38:40 min

2. Leona Košková s Bondem, čas 53:40 min

Poslední kategorie Kategorie vytrvalec, musela být udělena naprosto spontánně Janu Nemešovi alias Kennymu, jelikož tento velmi nadějný sportovec zabloudil, přestože SDH Větrov byli poblíž a běžel kola 2 a to ve velmi dobrém čase, jistě by postavil na bednu.

Všem, kdo se této akce účastnili nebo se podíleli na její přípravě, bylo odměnou nejen vybrání částky 6 333 korun, ale hlavně to, že jsme se spojili pro ušlechtilou věc a věříme, že malá Michalka i díky potu a vyčerpání z nelehkého běhu všech zúčastněných, k nám jednou přijde po „svých“. A kdo ví, třeba se z ní stane i výborná běžkyně.

Každý, kdo se dostal na bednu vítězů si odnesl diplom, medaili, sponzorské ceny jako například tričko, doplňky stravy, pro muže nechyběl soudek piva od pivovaru Svijany a mnoho dalších skvělých cen. Pro všechny, kteří si zaběhli pro Michalku bez ohledu na umístění, byla připravena památeční medaile na tento vydařený a slunečný den.

Velké poděkování patří též ČČK Liberec, díky kterému jsme se cítili v bezpečí a naši nejmenší i největší mohli padat bez obav na zem dehydrovaní a zbědovaní, první pomoci by se jim dostalo okamžitě.

Tímto děkujeme všem za pomoc. Pomáhejme dál, nebuďme lhostejní a předávejme toto poselství i našem dětem, jen tak to má celé smysl. Moc děkujeme úplně všem a věříme, že se takto sejdeme i u dalších akcí, které mají smysl.

Lenka Kučerová, NZDM Cajk Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou