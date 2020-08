Partnerem akce, do které se může zapojit i veřejnost, je i Zoo Liberec. V liberecké zoo také proběhne v neděli 9. sepna 2020 doprovodný program, v rámci kterého se návštěvníci zahrady budou moci seznámit s projektem a účastnit se předání jednoho z handbiků devítileté slečně z Liberce. Slavnostní předání proběhne v čase 14.00 – 15.00 za účasti členů peletonu i samotného Adama.

Kolo pro Adama. | Foto: www.koloproadama.cz

V rámci sportovní výzvy „Kolo pro Adama“ odstartuje v sobotu 8. srpna z Plzně cyklo vyjížďka „Okolo Česka“. Tři členové z teamu Adam, jehož patronem je handicapovaný Adam Kuthan, vyrazí na cestu kolem republiky a během pěti dní plánují ujet zhruba 1 500 kilometrů. Jízdou na kole od 8. do 12. srpna se může do výzvy zapojit také široká veřejnost. Partnerské společnosti za každý zdolaný kilometr každého účastníka přispějí do sbírky 5 Kč. Cílem je vybrat alespoň půl milionu korun pro neziskovou organizaci Černí koně na nákup kol pro co největší počet handicapovaných dětí.