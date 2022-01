Oboru, jehož věhlas byl na svém vrcholu právě v době, kdy i on byl na vrcholu svých tvůrčích sil. Ať již jako ředitel Kovostavu, nebo později Elitexu Ústí nad Orlicí, jehož byl zakladatelem.

Ve funkci ředitele zde působil 20 let a rozsáhlý komplex budov dnešního podniku Rieter CZ v Ústí nad Orlicí zůstane jeho trvalou připomínkou. Unikátní a dodnes používané přístroje, z nichž mnohé, jako například zákrutoměr, vycházely z původní výkresové dokumentace Vladislava Hýbla. Pod jeho vedením byla zahájena výroba bezvřetenových dopřádacích strojů řady BD, strojů, které proslavily podnik a s ním i město na celém světě.

HÁDANKA: Poznáte vesničku na Liberecku podle několika fotografií?

Po příchodu do Liberce pracoval jako ředitel pro rozvoj na generálním ředitelství Elitex, kde pracoval až do odchodu do důchodu. Ani pak nedokázal odpočívat a využíval svých odborných zkušeností na textilní fakultě Technické univerzity v Liberci. Uvedené skutečnosti jen skromně připomínají bohatou odbornou erudici a tvůrčí elán Vladislava Hýbla, který ho provázel celým životem.

Jeho životním krédem vždy bylo „Vše, co děláš, dělej naplno, opravdově, s největším pracovním úsilím tak, aby ses mohl vždy za sebou ohlédnout se ctí“. Tomu podřídil celý svůj život, svoji práci i své koníčky.

Miroslava Růžičková, dcera Vladislava Hýbla