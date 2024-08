V liberecké Malé výstavní síni bude probíhat výstava „O tichu“, kterou zahájí renomovaná sklářská výtvarnice Pavlína Čambalová. Tato umělkyně, známá svým inovativním přístupem k tradičním technikám, přináší do sklářského umění prvky náhody a nekontrolovatelnosti. Výstava potrvá do 1. září a je součástí sklářského festivalu Crystal Valley Week.

V liberecké Malé výstavní síni bude od pátku 2. srpna k vidění výstava „O tichu“. Výstavu zahájí sklářská výtvarnice a rytečka skla a drahokamů Pavlína Čambalová, umělkyně ze Železného Brodu v 17 hodin, výstava potrvá do 1. září.

„Kdybych měla říct, co je v mé tvorbě jiné, tak je to asi to, že se nebojím kombinovat a do té skoro 'nedotknutelné' královské techniky drze vnášet trochu toho zakázaného,“ řekla Pavlína Čambalová a dodala, že lepí rytinu mezi dvě skla, nanáší do ní barvu a nechává skláře, aby objekt obklopili žhavým sklem. „Hraju si s prvkem náhody a nekontrolovatelnosti, pokrývám objekt hrubými strukturami, prorývám díry skrz,“ upřesnila Čambalová.

Umělkyni si také pochvaluje například náměstkyně pro kulturu Květa Vinklátová. „Pavlínu Čambalovou si v žádném případě nemohu nechat ujít. Skvělá sklářská umělkyně, jejíž práci oceňují nejen znalci z oboru, ale také uměnímilovná veřejnost. Moc se na její výstavu těším,“ uvedla Vinklátová.

Výstava je součástí 3. ročníku sklářského festivalu Crystal Valley Week, který se v Liberci uskuteční poslední srpnový týden. Během přehlídky skla, šperků a bižuterie bude vstup do městské galerie zdarma. Pavlína Čambalová také přivítá zájemce na komentované prohlídce výstavy, a to 27. srpna v 16 hodin.

Crystal Valley Week

Letní festival Crystal Valley Week je přehlídkou skla, šperků a bižuterie z celého Křišťálového údolí. Třetí ročník sklářského festivalu přinese desítky zajímavých výstav, venkovních instalací, ukázek výroby, kreativních dílen i módních přehlídek celkem na téměř 30 místech města. Konkrétně v botanické zahradě, v Paláci Liebieg, v tramvajovém depu, kavárna Pošta, Severočeské muzeum a Oblastní galerie, Divadlo F. X. Šaldy, vratislavická Zauhlovačka, nebo rodný dům Ferdinanda Porscheho.

Vstup na většinu festivalových akcí je zdarma.

Více informací naleznete na webu crystalvalleyweek.cz, na facebookovém a instagramovém profilu Visit Crystal Valley.

