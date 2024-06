Příběh Knihy o Jizerských horách je úzce provázán se Severočeským muzeem v Liberci a totéž platí i o jejím autorovi, přírodovědci a spisovateli Miloslavu Nevrlém. Miloslav Nevrlý Severočeskému muzeu v Liberci zasvětil celý svůj pracovní život. Vedl zde přírodovědné oddělení a sám přiznává, že impulzem pro vznik Knihy o Jizerských horách byl právě nástup do muzea již v roce 1957!

„Při jednom z dlouhých zimních večerů, kdy jsem snad po sté pročítala Knihu o Jizerských horách Miloslava Nevrlého, mě napadlo ztvárnit tuto legendární publikaci výstavně. Kniha je to totiž natolik inspirativní a autentická, že nabízí mnoho úrovní, jak ji interpretovat. Téma je však velice široké a tak jsme se rozhodli jít trochu jinou, než tradiční výpravnou cestou“, přibližuje původní výstavní námět autorka výstavy a kurátorka Adéla Mende.

Projekt ve velkém sále muzea kombinuje úryvky textů s vybranými artefakty a přírodními prvky, které se vztahují k Jizerským horám. Těžiště výstavy tvoří scénický prostor a audiovizuální instalace umělců Richarda Loskota a Jiřího Dvořáka, jejíchž ambicí je vtáhnout diváka do nitra Jizerských hor a vyvolat v nich vzpomínku či touhu vstoupit. Instalaci pak doplňují úryvky textů z knihy v kombinaci s vybranými předměty, artefakty či haptickými přírodními prvky.

Umělci zde proměňují muzejní prostor v místo, kde můžete volně přecházet mezi hranicemi literárních a vizuálních světů a zamýšlet se nad hodnotou krajiny, která nás obklopuje, a nad konáním člověka, který její podobu ovlivňuje. Výstavu lze rozdělit na dva prostory. Ten první, větší a hodnotnější, je věnován přírodě Jizerských hor jako takové, jejím lesům, kopcům a vrchovištím. Menší svět pak popisuje člověka, který do přírody různými způsoby vstupuje, ať za účelem živobytí, sportu, nebo pro potřebu života v jejím nitru.

Na výstavě bude mimo grafik, fotografií, maleb či dobových artefaktů poprvé k vidění kompletní soubor originálních ilustrací pro Knihu o Jizerských horách mimořádného ilustrátora a malíře, rovněž spjatého s Libereckem, Milana Janáčka.

Očekáváme, že se z výstavy stane mimořádná kulturní událost, a proto chystáme bohatý doprovodný program, který přibližuje kolegyně paní kurátorky Markéta Kroupová: „Výstava dostala v muzejním výstavním plánu velký prostor až do začátku roku 2025, protože chceme, aby opravdu každý měl šanci se na výstavu podívat. Také na měsíce září až prosinec chystáme bohatý doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek, přednášek, pracovních listů pro děti atd. Nabídneme návštěvníkům co možná nejširší paletu aktivit, jejichž prostřednictvím se toho o tématu nejen co nejvíce dovědí, ale také si výstavu, resp. Jizerské hory, prožijí. O termínech akcí vás budeme včas informovat.“