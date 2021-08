Vlaky linek L7 Seifhennersdorf – Zittau – Liberec a RE2 Dresden Hbf – Zittau – Liberec budou na tomto traťovém úseku nahrazeny autobusy.

Pro linku T9 Liberec – Mikulášovice dolní nádraží jede přímý autobus Liberec – Zittau a zpět bez obsluhy mezilehlých stanic a zastávek mezi Libercem a Hrádkem nad Nisou.

Linka RE2/L24 Dresden Hbf – Liberec – Doksy: Pro cestující dále než z a do Liberce jede náhradní autobus Zittau – Chrastava – Rynoltice a zpět bez obsluhy stanic Liberec-Horní Růžodol, Kryštofovo Údolí a Křižany. Vlak 1299 z Doks do Liberce zastavuje v době výluky dodatečně v Rynolticích 17:55/56. Kromě toho jede jen v sobotu dodatečný vlak 9:11 z Hrádku nad Nisou do Liberce, který pokračuje do Doks.

Ve stejném období se konají další denní/noční výluky.

Platí výlukový jízdní řád. Dejte, prosím, pozor na dřívější časy odjezdů a na to, že některé spojení Liberec – Dresden (přímé vozy) nemohou být zajištěny.

Vlak 20931 bude od 09. do 13.08.21 nahrazen autobusem na úseku Seifhennersdorf (odj. 21:19) – Hrádek nad Nisou a jede dřív. Dodateční večerní autobus do Liberce jede 22:43 jen z nádraží Varnsdorf.

Dne 23.08.2021, 7:00 – 18:55 hod., bude výluka Hrádek nad Nisou – Liberec. Vlaky linek L7 a RE2 budou mezi stanicemi Zittau a Liberec nahrazeny autobusy.

Od 24. do 26.08.2021, vždy 7:00 – 18:55 hod., a dne 27.08.2021, 7:00 – 15:40 hod., bude denní výluka Chrastava – Liberec. Vlaky linek L7 a RE2 budou na tomto traťovém úseku nahrazeny autobusy. Pro většinu vlaků Dresden – Liberec a zpět a Seifhennersdorf – Varnsdorf – Liberec a zpět jede přímý autobus Zittau – Hrádek nad Nisou – Liberec a zpět.

Autobusy neobsluhují zastávky Machnín hrad a Machnín. Jako náhrada slouží zastávka Liberec-Bedřichovka na rychlostní silnici.

Zastávku Chrastava-Andělská Hora obsluhuje mikrobus. U nádraží Chrastava se koná přestup do autobusu do Liberce nebo do vlaku směr Hrádek nad Nisou. Dejte, prosím, pozor na dřívější odjezdy mikrobusu ze zastávky Chrastava-Andělská Hora.

Zastávky náhradní autobusové dopravy:

Varnsdorf-pivovar Kocour: autobusová zastávka „mlékárna” u odbočky k pivovaru Kocour

Varnsdorf staré nádraží: zastávka MHD

Varnsdorf: autobusová zastávka u bočního přístupu na nástupiště

Großschönau (Sachs): autobusový terminál u nádraží, aut. nástupiště č. 3

Hainewalde: bývalá zastávka „Hainewalde Berghäuser” na státní silnici

Mittelherwigsdorf: autobusová zastávka „Hörnitz Stadt Zittau”

Zittau: před staniční budovou

Hrádek nad Nisou: před staniční budovou

Hrádek nad Nisou u mostu: autobusová zastávka v Doníně (není nástup ve směru Varnsdorf)

Chotyně: autobusová zastávka „u mostu” na druhé straně Nisy

Bílý Kostel: autobusové zastávky „žel. zastávka” a „škola”

Rynoltice: obratiště u staniční budovy

Chrastava: autobusová zastávka u staniční budovy

Chrastava-Andělská Hora: primo u železniční zastávky

Machnín: autobusová zastávka „Liberec, Bedřichovka” na rychlostní silnici

Liberec: před staniční budovou

V autobusech je přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol, možná pouze v omezeném rozsahu. V mikrobusu je přeprava jízdních kol vyloučena.

Za případné nepříjemnosti se předem omlouváme.

Uwe Miertschischk