Cesta vlakem potrvá půl hodiny a je nanejvýš vhodné se před cestou posilnit. Jablonné v Podještědí je totiž branou do Lužických hor, kde čeká nespočet možných zajímavostí. První stopy z nádraží povedou na zámek Lemberk. Tříkilometrová procházka přiblíží řadu pozoruhgdných míst – ať už jsou to okolí Markvartického rybníku, lipová alej či Bredovský letohrádek, od kterého je to do cíle již velmi blízko.

Současná podoba zámku Lemberk představuje hned několik stavebních slohů, které během let tuto stavbu ovládly. Lze tu obdivovat ranou gotiku, pozdní renesanci, raně barokní nebo klasicistní úpravy. Na zámku se kromě prohlídek pořádají i koncerty a divadelní vystoupení.

Ze zámku vede cesta zpátky do centra města, kde je dobré se zastavit u Baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy, která je v současné době v rekonstrukci. O kousek dál najdete vyhlídkovou věž.

Jan Mikulička, Liberecký kraj