Nejlepší je vyrazit z Hrádku nad Nisou, odkud vede cyklotrasa do Žitavy. V bývalém královském městě založeném Přemyslem Otakarem II. si je možno prohlédnout žitavská postní plátna nebo navštívit žitavské historické centrum.

„U našich saských sousedů najdete nejen pohodlné cyklotrasy, ale také pěkné příležitosti pro koupání či pěší turistiku,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Možnost oddechu nabízí zatopený hnědouhelný lom Olbersdorfer See. Trasa zavede dále do Oybinu, kde stojí za návštěvu zřícenina stejnojmenného hradu, jenž spolu s ruinami kláštera celestinů již přes sedm století stráží město i přilehlé okolí.

Cestou, zpátky, třeba přes vzdušné lázně Lückendorf, se přehoupne cesta do České republiky do obce Petrovice, kde stojí za to se zastavit u kostela svatého Mikuláše a v Dolním Sedle si udělat výlet na Popovu skálu, která je dominantou Lužických hor.

Po návratu zpět do Hrádku pak lze doporučit oddech na pláži jezera Kristýna.