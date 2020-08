Chcete vidět neopakovatelný západ slunce, prožít noční romantickou procházku v korunách stromů nebo se zaposlouchat do zvuků lesa? Potom se vydejte na Stezku korunami stromů Krkonoše. Ta nabízí během letních prázdnin mnoho nevšedních zážitků. V termínech 12. a 19. srpna 2020 se můžete zúčastnit večerních prohlídek s živou hudbou, které jsou zakončeny dechberoucím výhledem z vrcholu Stezky během západu slunce.

Samotná prohlídka Stezky probíhá s průvodcem ze Správy Krkonošského národního parku, který se s vámi podělí o zajímavosti o okolním lese nebo o ptácích, jejichž večerní koncert v korunách stromů probíhá právě ve večerních hodinách. To však není zdaleka vše, na samotném vrcholu věže na vás bude čekat malé občerstvení a sklenka Prosecca či nealkoholického sektu. Západ slunce během prodloužené otevírací doby si navíc vychutnáte za hudebního doprovodu spolku Trutnoforte, který celému zážitku dodá ještě další rozměr.

Prohlídka 12. srpna začíná v 19:15 a 19. srpna v 19:00. Rozdílný počáteční čas obou prohlídek je daný posouvajícím se momentem západu slunce, kterým je prohlídka Stezky zakončena. Cena speciální prohlídky Stmívání na Stezce činí 480 Kč. Kapacita je však omezená, proto doporučujeme zakoupit si vstupenky na prohlídku online na e-shopu Stezky korunami stromů Krkonoše.

Stezka korunami stromů Krkonoše se nachází na okraji Janských Lázní v Krkonoších. Jedná se o vyhlídkovou věž, která je vysoká 45 metrů. Na trase v celkové délce 1 511 metrů se vydáte od kořenů až ke korunám stromů. Na rozdíl od běžného výletu do lesa vám Stezka korunami stromů Krkonoše ukáže les z jiné perspektivy a jedinečná podzemní expozice vám nabídne možnost prostudovat mikrosvět půdy. Každý návštěvník se na informačních tabulích dozví o tom, co vlastně půda je a jak se pozná, že je půda živá.

Při stoupání do výšky 24 metrů vás čeká 40 skleněných cedulek s kukátky. Pohledem skrze ně se dozvíte zajímavosti o lese kolem vás. Kromě kukátkových cedulek jsou pro vás připraveny tři vyhlídky do lesa, kde zjistíte, jaká je rozdíl mezi „pěkným“ a „nepěkným“ lesem. Dozvíte se ale i o houbách a zvířatech, která zde žijí. Nejen děti, ale i dospělí si mohou vyzkoušet, jaký je to pocit pohybovat se ve výšce 24 metrů a pod sebou mít zdánlivě nebezpečnou propast. Když vystoupáte na vrchol Stezky do výšky 45 metrů, budete si moci vychutnat výhledy do korun stromů smíšeného krkonošského lesa a do celé krajiny kolem. Cestu dolů si pak můžete zkrátit a urychlit tobogánem, jehož tubus o průměru jeden metr je dlouhý 80 metrů. Původně byl tobogán určen dětem, ale hojně jej využívají všichni návštěvníci, včetně seniorů. Zatím nejstaršímu jezdci na tobogánu bylo úctyhodných 85 let. Za pěkného počasí letíte v tobogánu rychlostí 30 km/h, za špatného počasí tobogánem sjet možné není. Rychlost, kterou byste (podpořeni napršenou vodou) jeli, by mohla dosáhnout totiž až 80 km/h.

Stezka je vhodná pro všechny ty, kdo se zajímají o českou přírodu, vyhledávají aktivní odpočinek, dobrodružství a rádi se dozví nové a zajímavé informace. Jelikož je Stezka v celé své délce bezbariérová, mohou ji navštívit i návštěvníci s hendikepem nebo rodiny s dětmi v kočárku.

Za první rok své existence se s více jak 330 tisíci návštěvníky zařadila mezi nejnavštěvovanější atrakce severních a východních Čech. Její oblíbenost se projevila i v podobě absolutního vítězství v soutěži DestinaCZe 2018 o nejoblíbenější atrakci v České republice pořádanou agenturou CzechTourism. Stezka je unikátní svou podzemní jeskyní s edukační expozicí o půdě a během procházky návštěvníci vystoupají z podzemí až do výšky téměř 43 metrů, navíc je bezbariérová po celé své délce. V roce 2018 získala Stezka korunami stromů Krkonoše cenu Stavba roku Královéhradeckého kraje. Více informací naleznete na facebookovém profilu nebo webových stránkách www.stezkakrkonose.cz.

