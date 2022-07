Spisovatelka proslulá zájmem o osudy výjimečných žen se v novém románu rozhodla literárně reflektovat násilný zásah komunistického režimu vůči ženským řeholím a složitou situaci katolické církve v Československu 2. poloviny 20. století.

Lena Lagnerová přijela do kláštera v Bílé Vodě hledat útočiště před vzpomínkami, které bolí. Namísto klidu ji však čekají ve zchátralém konventu intriky, pomluvy, útoky. Jejich terčem je hrstka řeholnic z řádu Panen Anežky České v čele s obětavou, leč nepoddajnou sestrou Evaristou. Co je to však proti útlaku, jemuž byly se stovkami dalších řeholnic vystaveny před pádem komunistického režimu!

Do liberecké Hvězdičky přijela oceňovaná spisovatelka Lucie Hlavinková

Hlavní hrdinka dřív novinářka tu získá dokumenty, které jí umožní proniknout hluboko do pohnuté historie místního kláštera, v jehož zdech byly od roku 1950 internovány příslušnice nejrůznějších řádů, vysídlených ze svých svatyní v rámci nechvalně proslulé Akce Ř. Hlídají je kovaní soudruhy i kolaborující církevní hodnostáři; musely dělat na poli či v továrně a denně čelit obstrukcím, trestům. A přece se statečné ženy nevzdaly své víry ni naděje v lepší příští. Najde v sobě Lena podobnou sílu? Co její pátrání přinese klášteru a jeho obyvatelkám dnes?

Protagonistce románu propůjčila v audioverzi nezaměnitelný hlas uznávaná herečka a dabérka Vanda Hybnerová, kterou prý už po první frekvenci život Leny i obrazotvornost autorky pohltily. „Lena v sobě zprvu nese beznaděj, ale shodou okolností i náhod, jak už to chodí, získá její život jiný smysl. Ač jsem tak tragické události jako Lena neprožila, ve více ohledech jejímu chování i vnímání světa rozumím,“ říká o své postavě i na adresu samotného románu dodává: „Kniha může pomoci otevřít oči i dodat sebevědomí těm, kteří bloudí ve slepých uličkách, či nemají odvahu čelit svému osudu. Tématem ženské emancipace se zabývám ve své divadelní tvorbě… A myslím, že právě román Bílá Voda bude jistě lákat k dramatizaci, ať už na divadle či ve filmu.“

Audiokniha v celkové délce 28 hodin 46 minut vychází jako mp3 ke stažení prostřednictvím digitálních distribucí (za 629 Kč) i jako CD mp3 (za 649 Kč).

Radek Strnad