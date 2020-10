Vlci v centru Liberce!

Ano, poté, co vlci mnohokrát navštívili Frýdlantsko, ale i Ještědský hřeben, dostali se i do centra Liberce! Konkrétně do Obchodního centra Plaza na Šaldově náměstí. Ovšem není třeba se jich obávat, jak koneckonců ukazuje i název oné výstavy – „Nebojme se vlka nic“.

Výstava Nebojme se vlka nic. | Foto: archiv