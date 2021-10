I když je pes na sedačce spolujezdce nebo na klíně vzadu u dětí roztomilost sama a je to bez práce, s pásem nebo v bedně mu to bude slušet víc! A tak jsme pro vás společně s Loype dali dohromady tenhle návod, jak bezpečně vozit psa v autě.

Proč je to tak důležité?

Při nárazu či jen při prudkém zabrždění (a to i mírném, třeba na parkovišti v malé rychlosti) začne ihned působit setrvačnost. Takže volně ložené předměty v autě (tedy i lidi a zvířata), které se pohybovaly směrem dopředu (jízda vpřed), se tak budou pohybovat i nadále po stejné trajektorii, i přesto, že auto jako takové se zastavilo. Právě proto máme pásy, aby naše tělo udržely v sedačce.

Co se stane s předmětem nepřipoutaným? Poputuje dál směrem vpřed a navíc se znásobí jeho váha. Takže z nepřipoutaného psa máte najednou hrocha, který se vám zezadu řítí na páteř. Není to hezká představa, co? Nemluvě o tom, co v tomhle případě čeká zvíře.

Druhým důvodem je samozřejmě taky to, aby vám pes nemohl skočit do řízení.

Co na to říká zákon?

V pravidlech se odkazujeme především na Zákon o silničním provozu, konkrétně paragrafy 4, 5 a 52. Kde se píše o například tom, že nesmíme ohrozit život zvířete, musíte zajistit jeho bezpečnost a také zajistit, aby zvíře neohrozilo řidiče a jiné osoby.

Tohle všechno zní jasně, na druhou stranu už nikde není definováno, jak na to a co je lepší. Zda pás, nebo bedna (kennelka). Máte vlastně 3 možnosti:

Co je ještě dobré vědět?

Jak má správná bedna vypadat, jaké jsou pokuty nebo další teoretické i praktické situace pro vás máme v podcastu Loype č. 19 s Markétou Novotnou z Týmu silniční bezpečnosti. Určitě si ho k tomu pusťte.

1. Pes v kufru

Zejména pro velkého psa je tohle ideální varianta, ovšem v kombinaci s bednou, která je v kufru zajištěná a zabezpečená – jakkoliv přikurtovaná – aby v případě nárazu necestovala po kufru a pes s ní.

Samotný pes na volno v kufru rozhodně není dobrý nápad. Nemluvě o více psech najednou.

Plastová bouda je pevnější než látková kennelka. Doporučujeme ji v kufru ještě zajistit.

Jak bezpečně vozit psa v autě?Zdroj: Tým silniční bezpečnosti

2. Pes v bedně

To je vlastně stejné jako první případ, ale ne všem se nám do kufru klec vejde. Pak tedy přichází varianta zadních sedaček. Kde by ovšem i tak bedna měla být připoutána a zajištěna, aby v případě karambolu neohrozila posádku vozidla.My bednu vždy zajístíme pásem za přední sedačku.Samotný pes jen tak na sedačce není dobrý nápad.Bednu na sedačkách rozhodně ještě zajistěte.

3. Pes s bezpečnostním pásem

Pás je taky možná varianta. Vhodnější ovšem bude pro menší psy. Opět zde ale uplatňujeme zákon setrvačnosti, takže pás by měl být krátký, aby pes nevylítl až mezi řidiče a spolujezdce. Takže jestli je váš chlupatec na páse zvyklý „cestovat“ po zadních sedačkách, jak se mu chce, opravdu doporučujeme pás zkrátit tak, aby pes mohl jen pohodlně ležet nebo sedět. Samozřejmě by u toho měl mít pes na sobě postroj (kšíry), tedy ne pouze obojek, především kvůli ochraně páteře. Pás na dlouho je možná pohodlný, ale ne bezpečný. Pás na krátko a postroj, dobrá kombinace.

Tým silniční bezpečnosti