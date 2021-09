Program Dětského dne, který startuje od 10 hodin, je ušitý na míru malým i velkým návštěvníkům, klukům i holkám, nabídne spoustu zábavy a atrakcí, statické ukázky vojenské techniky a policejních zásahů. „Prostě to bude taková vylepšená pouť na konci léta. Děti si užijí skákací hrady a trampolíny, soutěže nebo malování na obličej. Mnohé zdarma,“ slibuje za pořadatele Petr Černý, předseda představenstva SBD Sever.

„Celé se to dává v současných podmínkách hůře dohromady,“ přiznává Gábor. Podle něj je hlavním cílem akce poukázat na skutečnost, že svoboda není automatická věc, ale hodnota, kterou je třeba chránit, i za ni bojovat. V minulých letech operace přivedla pod Ještěd delegaci kuvajtských generálů a desítky veteránů z různých koutů světa.

Exhibici bitvy, součást pravidelného Dětského dne ve Vesci, jíž se před 30 lety zúčastnili s koaličními spojenci i liberečtí chemici, předvede v Liberci více než stovka dobrovolníků, zapojí se do ní tanky, vozidla pěchoty a několik obrněných transportérů. Armádní techniku do Vesce zapůjčí muzea a soukromníci, ukázku oživí pečlivě vybraná hudba.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.