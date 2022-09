„Letošního devátého ročníku této celosvětové soutěže fotografů jazzu se zúčastnilo 248 autorů z 31 zemí světa. Nejvíce zastoupeny byly tradičně silné jazzové země – Francie, Itálie a Polsko," říká za organizátory výstavy Tomáš Katschner.

„Letošní ročník navazuje na ten minulý, který byl první covidový. Ten byl šokem pro všechny. Z fotografií vzniklých v tom roce 2020 byla cítit uzavřenost a absolutní stísněnost do sebe. Podobné je to i tady u toho druhého covidového ročníku, ty pocity, které z fotek vzniklých v tom druhém covidovém roce mám, jsou podobné. Je tam hodně záběrů jednotlivců nebo takové to hraní ve stylu: "Jsme vůbec rádi, že se hraje, z těch pár akcí, které se mohly v loňském roce uskutečnit." Ale přestože je tam cítit ta stísněnost, vždycky tam zároveň probleskuje i ta naděje, že to půjde, že to bude dobré," podotýká Tomáš Katschner a těší se na fotografie z letošního uvolněnějšího jazzového roku, kdy už muzikanti nejsou sešněrováni striktními pravidly a opatřeními.

Na výstavě opět převládají černobílé snímky, je jich jednadvacet oproti devíti barevným. „Je to už takový trend v umělecké fotografii, ale nutno říci, že na těch černobílých fotkách vše krásně vynikne, takže se není moc čemu divit. Také letos jsme ve spolupráci s firmou Fomei natiskli fotografie na speciální fotopapír, který dostal název Jazz art collection. Takže fotky jsou ještě prokreslenější a krásnější. Věřím, že si je návštěvníci vychutnají, opravdu stojí za vidění," dodává Tomáš Katschner.

Vítězným snímkem Jazz World Photo je barevná fotografie francouzského fotografa a lékaře Didiera Jallaise, která zachycuje zpěvačku Lisu Simone v rychlém pohybu. Druhým nejlepším snímkem byl odbornou porotou vyhodnocen také barevný záběr francouzské fotografky Emmanuelle Nemoz a třetím černobílý záběr českého fotografa Jiřího Hrbka.

