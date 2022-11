Ve výstavní síni frýdlantské radnice je netradiční výstava kanálových poklopů

Netradiční téma má výstava, kterou můžete po celý listopad navštívit ve výstavní síni frýdlantské radnice. Tím tématem jsou kanály a výstava představuje fotografie kanálových poklopů z různých částí světa. Výstava je přístupná zdarma do 30. listopadu 2022 každý všední den od 9.00 do 16.00 hodin a o sobotách od 10.00 do 14.00 hodin.

Ve výstavní síni frýdlantské radnice je v listopadu netradiční výstava kanálových poklopů. | Foto: Martina Petrášková

Výstava fotografií kanálových poklopů vznikla v rámci projektu Civilizace. Ten se na kanálové poklopy zaměřuje i v Liberci, kde ozvláštňuje tamní Papírovou ulici zadlažďováním kanálových poklopů z různých měst České republiky i dalších států světa. „Za projektem Civilizace stojí spolek G300, který oslovuje města v České republice i v zahraničí a žádá je o darování kanálových poklopů. Tyto poklopy pak v Liberci zadlažďuje v Papírové ulici a dává tak vzniknout ojedinělé galerii ve veřejném prostoru. Zároveň nově shromažďuje i fotografie kanálových poklopů z celého světa. Pokud tedy máte chuť se připojit, vyfoťte třeba i na mobil na svých cestách kanálové poklopy a zašlete je na mailovou adresu g300@g300.cz. Uveďte stát, město, jméno autora a rok vyfocení," říká ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti, která se na pořádání výstavy ve Frýdlantu podílí, Petr Olyšar. Zároveň žádá, aby spolu s fotografií zaslali její autoři i souhlas s možností zapojení fotografie do projektu Civilizace - Galerie v uličce. Martina Petrášková, Město Frýdlant