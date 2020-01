„Velmi se mi líbilo, jak děti strhlo závodění mezi sebou, když viděly, jak jim na monitoru jedou týmové lodičky. Úplně všechny týmy jely naplno. Závod jsme jeli dvakrát a bylo velmi zajímavé a pro děti motivující, že všechny týmové štafety odjely v druhém kole lepší vzdálenost než v kole prvním,“ uvedl Tomáš Janata, zástupce ředitele ZŠ Liberec-Vratislavice.

Projekt Labe arény Česko vesluje vznikl v Ústeckém kraji, a to jako road show s veslařskými trenažéry a zejména jako Školní liga. Tento školní rok probíhá již čtvrtý ročník. Tato sportovní akce roste s každým rokem a z mateřského Ústeckého kraje se postupně rozšiřuje i do dalších krajů, například Libereckého nebo Středočeského kraje, ale i do Jihomoravského a Severomoravského kraje. Nově je cílem Labe arény, která Česko vesluje organizuje, zapojit do veslařského sportu nejen školy z celé České republiky, ale hledat i nové talenty veslařského sportu.

Milan Vodička