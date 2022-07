Na velkém centrálním pódiu nejstarších a jedněch z největších pivních slavností v republice se od 13.00 do pozdních nočních hodin vystřídá sedm skupin a interpretů. K hlavním magnetům budou patřit písničkáři Pokáč a Bára Poláková a skupiny Rangers – Plavci, Dymytry, Rimotris, České srdce a Jiří Schelinger Memory Band. Řada dalších účinkujících vystoupí na vedlejším kamenném pódiu. Vedle hudebního programu návštěvníky čeká i mnoho doprovodných akcí pro celou rodinu.

Slavnosti svijanského piva by si neměli nechat ujít zejména milovníci piva, zvláště toho svijanského: z více než stovky píp jich za zvýhodněnou cenu poteče celkem čtrnáct. Na čepu nebude chybět prémiový ležák „450“, nový „svijanský klenot“ Šlik, ani nejvýjimečnější svijanské pivo – svijanská Dvacítka, všechny (kromě „450“) za příjemných třicet korun. V nealkoholické sekci se vedle oceňovaných míchaných nápojů z nealkoholického piva − Svijanský Vozka Černý rybíz a Limetka a Svijanský Vozka Yuzu a Bergamot − v premiéře představí limonáda Svijanela se čtyřmi různými příchutěmi.

Vstupenky na Slavnosti svijanského piva jsou v předprodeji v síti Ticketportal za 300 Kč (280 Kč na ISIC kartu), na místě bude platit jednotná cena 350 Kč. Stanování v obci povoleno, parkoviště jsou připravena, autobusová doprava za zvýhodněné ceny z Liberce, Jablonce nad Nisou, Turnova, Mladé Boleslavi a Mnichova Hradiště zajištěna.

Protože v důsledku demolice mostu v Příšovicích ohlásil Městský úřad v Turnově přechodnou úpravu provozu na silnicích III/279, III/27911, II/610, III/27917, III/27915, III/2797 a III/2799 v obcích Příšovice, Svijany, Přepeře, Turnov, Ohrazenice, Pěnčín a Svijanský Újezd, lze při příjezdu na Slavnosti očekávat určitá dopravní omezení. Jednosměrný provoz bude v den akce zřízen na silnici III/279 směrem ze Svijan do Svijanského Újezdu. Další podrobnosti budou upřesňovány těsně před akcí a zveřejněny na webu Slavností svijanského piva, kde budou k nahlédnutí také alternativní možnosti dopravy autobusem nebo vlakem.

Návštěvníci, kteří přijedou na slavnosti veřejnou autobusovou dopravou do Příšovic a železniční dopravou do Příšovic, by místo nyní zdemolovaného mostu přes dálnici D10 měli použít pěší trasu ze Svijan kolem pivovaru po silnicí III27917.

Kompletní program a aktuální praktické a dopravní informace na www.slavnostisvijanskehopiva.cz

