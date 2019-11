Akce, kterou připravuje město Frýdlant dvakrát do roka, se tentokrát zúčastnilo na pět desítek občanů, kteří v tomto půlroce oslavili nebo oslaví významné životní jubileum.

Z rukou matrikářky Městského úřadu Ivany Spatzierové obdrželi jubilanti pamětní list, od starosty města Dana Ramzera pak dostali květinu. Oba přidali i gratulaci. "Ke slavnostnímu stolu zveme již tradičně každého, kdo v daném půlroce slaví 70, 75 nebo 80 let. A pak všechny, kteří slaví každé další narozeniny, tedy je jim 80+," vysvětlila Ivana Spatzierová. Po obdarování oslavenců následovalo přátelské posezení u připraveného občerstvení. „Během něj jsme si povídali o tom, co je ve městě nového, co se za poslední dobu povedlo, ale i o tom, co seniory tíží. Hovořili jsme o rekonstrukcích silnic i objektů ve městě, o tom, co se chystá. Dozvěděl jsem se také nějaké podněty, které je třeba vyřešit. Jubilanti upozorňovali například na zanesené koryto řeky. Zajímali se pak třeba o dění kolem chystaného rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów nebo o to, jak to vypadá se stěhováním knihovny do možných nových prostor,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Setkání s jubilanty je pro něj vždycky velmi přínosné. "Jubilanti, které na setkání zveme, jsou lidé, kteří znají historii Frýdlantu a já s nimi velmi rád mluvím. Letos mě potěšilo, že nám populace v dobrém slova smyslu stárne. Že ve Frýdlantě mám 21 lidí starších 90 let. To svědčí o tom, že je ve Frýdlantě zdravěji, než dříve, což mě nesmírně těší," dodává starosta.

Seniory pak také pozval na akci nazvanou Dědictví, aneb praktikum nejen pro seniory, která se uskuteční ve středu 20. listopadu od 13.00 hodin v klubovně obce Baráčnické ve Frýdlantě. Seniory na ní čekají zajímavá vyprávění zástupců městské i státní policie nebo Sdružení pro ochranu spotřebitelů Moravy a Slezska na téma Mezigenerační spory a tahanice o majetek.

Setkání s jubilanty se v Besedě uskutečnilo už poosmnácté, pravidelně je tady dvakrát do roka konáno od roku 2011, kdy byla Beseda opravena po povodni.

Po skončení programu určenému jen jubilantům a jejich doprovodu pak přišel na řadu program pro širokou veřejnost - taneční odpoledne s Fbandem. Vedle seniorů z Frýdlantu se ho zúčastnili i ti ze spřátelených klubů v Jablonci nad Nisou a Liberci, dorazilo jich několik desítek. Společně si užili nejen poslechu oblíbených písniček v podání kapely Fband, ale i tance. Během přestávky pak seniorům předvedly své taneční schopnosti děti ze sportovního tanečního klubu Jiskra Raspenava.

Martina Petrášková