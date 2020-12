Ještě než nás omámí vánoční atmosféra, je čas si osladit barevný podzim oříškovými řezy se žloutkovou polevou.

Já je mám spojené se svou babičkou na venkově, která už je dnes prababičkou. Přestože jsem patřila k vnoučatům, která zůstávala poslední u stolu, do oříškových řezů mě nikdo nutit nemusel. Dodnes mě baví, jak poleva slabě praskne a zbytek řezu se lehounce rozsype po jazyku.

Z ořechových zásob odebereme 280 gramů vlašských ořechů a nameleme je. Stejné množství rozměklého másla ušleháme se stejným množstvím moučkového cukru (280 g). V míse promícháme 150 gramů prosáté hrubé nebo polohrubé mouky s práškem do pečiva (půl pytlíku) a postupně ji přimícháme k máslové směsi. Pak vmícháme ořechy a nakonec postupně ušlehaný sníh z šesti bílků. Těsto rozetřeme na vymazaný a pomoučněný plech a dáme péct do trouby rozehřáté na 180 °C. Pečeme asi 20 minut i déle (pomůže test zapíchnutím špejle do středu). Hned po vyjmutí plechu z trouby potřeme horký koláč polevou z šesti žloutků ušlehaných s 300 gramy cukru do bílého krému a nechám zaschnout.

Dobrou chuť

Olga V.