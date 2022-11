Sbírka se uskuteční od 21. listopadu do 4. prosince 2022, Rezervace dárků odstartovala již v pondělí 14. listopadu 2022 a to na webu Krabice od bot pod sběrným místem MŠ Hvězdička. Zde bude uvedeno, kolik dárků pro jakou věkovou kategorii a pohlaví sbíráme. Dárce si tedy předem vybere, pro koho bude dárek určený a ten si zarezervuje. Pak již stačí dárek doručit do našeho sběrného místa.

Po ukončení sbírky je už na nás předat dárky do správných rukou. Dárky sbíráme pro děti od narození do 17 let. O obsahu krabice rozhoduje vždy dárce. V rámci Krabice od bot neplníme konkrétní přání dětí podle seznamů nebo dopisů Ježíškovi. Naše doporučení na obsah krabic vždy směřují ke kvalitě dárků. Nemusí jít vždy o věci nové, ale mají být takové, aby skutečně udělaly radost. Předem děkujeme za zájem o Krabici od bot a bude nás těšit, když do toho půjdete s námi.

Více informací můžete získat na www.krabiceodbot.cz, www.skolkahvezdicka.cz

Gabriela Sládečková