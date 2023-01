Jde o jednu z pravidelných akcí, s výjimkou covidových let, kterou studenti spolu se svými vychovateli řadu týdnů připravují, aby se pak blýskli ve zhruba půlhodinovém, ale o to více pestrém programu.

A letos to studenti pořádně rozjeli. Tandem moderátorů publikum bavil v pauzách, než se vystupující připravili, nechyběla ani nouze o improvizaci – to když se vybila baterie mikrofonu nebo slíbený „umělec“ nedorazil a málem se za bubny musel posadil zástupce ředitele pro mimoškolní aktivity. Až po chvíli vyšlo najevo, že to celé bylo součástí programu, ve kterém exceloval šestnáctiletý Vojta se svou hrou na bicí za doprovodu trumpety.

Studenti také předvedli emoční tanec, klavírní dvouhru, recitační přednes i skupinový sborový zpěv. Ředitel SOŠ Milan Adamec nešetřil slovy chvály a uznání směrem ke studentům a vystoupení přirovnal k živé kultuře, tedy prvku, který patří jak do vzdělávacích a kulturních prostor, tak i na veřejné prostranství. Všem partnerům školy a sponzorům poděkoval za jejich podporu, díky které mohli žákům nakoupit dárkové balíčky.

Ondřej Paclt