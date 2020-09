Jeho začátek muselo vedení ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant odložit z tradičního 1. září kvůli výskytu koronaviru mezi pedagogy základní školy. Kvůli potvrzené nákaze u několika pedagogů a karanténě u dalších zůstává ještě na druhém stupni školy na pracovišti Husova zachována online výuka.

Ostatní pracoviště i s prvním stupněm pracoviště Husova dnes zahájila klasickou prezenční výuku a děti tak mohly po dlouhém půl roce znovu usednout do školních lavic. První školní den proběhlo také tradiční vítání prvňáčků ředitelem školy Petrem Kozlovským a starostou Frýdlantu Danem Ramzerem a to na všech třech pracovištích školy, tedy v ulicích Bělíkova, Husova i Purkyňova.

„V tomto školním roce otevíráme čtyři první třídy, na pracovišti v ulici Bělíkova máme 1.A i 1.B, na ostatních vždy jen jednu třídu prvňáků. Celkem do prvních tříd nastoupilo 88 dětí. Těší nás, že jsme je mohli s panem starostou opět přivítat v jejich první školní den, i když vzhledem k epidemiologickým opatřením neproběhlo vítání v jejich třídách, ale před školou. Především proto, aby se ho mohli bezpečně zúčastnit i rodiče a nejbližší dětí,“ vysvětluje ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Petr Kozlovský.

„Prvňáčkům přeji, aby se jim ve škole líbilo, aby do ní chodili rádi a aby se do školy těšili. Protože jedině tak získají ze vzdělávání maximum. Když mu budou otevření a budou se nové věci učit s radostí. Všem žákům školy a také pedagogům pak přeji hlavně zdraví, a aby prezenční výuka vydržela s ohledem na opatření týkající se koronaviru co nejdéle, ideálně celý školní rok. Protože minulý půlrok ukázal, že osobní kontakt kantora se žáky je nenahraditelný. Vedení školy pak přeji, aby získalo pevná pravidla, jak má postupovat v případě další nákazy koronavirem ve svém zařízení,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Ten se s prvňáky potká znovu v pátek 11. září 2020, kdy je oficiálně přivítá také na radnici. S největší pravděpodobností však ne v obřadní síni, jak bylo doposud zvykem, ale kvůli epidemiologickým opatřením zřejmě na nádvoří radnice, v otevřeném prostoru.

Martina Petrášková