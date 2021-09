Milovníci pěších výletů by si neměli nechat ujít tradiční akci Lužická padesátka, kterou v sobotu 4. září pořádá Klub českých turistů, odbor Hrádek nad Nisou.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Želinský

Pochod má na Liberecku dlouhou tradici, letos se uskuteční už 50. ročník. Účastníky zavede do Mařenic, Horní Světlé, Krompachu, Hvozdu nebo Krásného dolu. Kdo si netroufá na nejdelší trasu, může si vybrat i kratší od 8 do 25 kilometrů. Start je ve školní jídelně ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku, a to průběžně od 6 do 10 hodin. Na nejkratší trasu, která začíná v Horním Sedle, odveze účastníky autobus. Od školy odjíždí v 8:30, 9:00, 9:30 a 10:00.