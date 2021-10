V 21 hod. dojde k zapálení slavnostního ohně, u něhož se tradičně hraje a zpívá dlouho do noci.

V sobotu 25. září od 10 hod. se v rámci festivalu koná 13. ročník Dětské noty. V interpretační soutěži mladých skupin a sólistů do 18 let se představí pět účinkujících. Současně budou probíhat dětské soutěže, hry a rukodělné dílničky o zajímavé ceny. Tato část festivalu je určena dětským návštěvníkům, místním školákům a rodinám s dětmi.

V pátek 24. září od 19 hod. proběhne pořadem nazvaný 40 let Jizerské noty, v jehož rámci se uskuteční recitály skupin Chudinkové Praha a Ozvěna Brno, zavzpomínají pamětníci a účastníci minulých ročníků, promítány budou historické fotografie a videa. Pokřtěn bude festivalový zpravodaj Notes, zaměřený právě na historii Jizerské noty, a také hudební soubor Písničky Jizerské noty (1981–2021) složený z vítězných písní a skladeb vítězných skupin předešlých ročníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.