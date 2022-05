Autor, publicista, feminista, otec mile obskurního rappera Kapitána Demo, renesanční člověk barokní postavy Jan Burian nás tu zas dostane „do dobré nálady, i kdyby na panáka nebylo“. A ať jste volili Losnu či Mažňáka a ten váš teď nevede peloton, vězte: i druhý den vyjde a zapadne slunce, zapějí ptáci, vyjdou knihy, zavoní květy a lid vesele zablbne. Halt ač se nedaří zrovna dostat ježka do klece, proč vraštit čelo? Svět i život má i hezčích rozměry, než ten politickomediální. A že k nim patří i smutné hity a veselá povídání, to u klimpru dokáže Burian Jan.

Rodák z Prahy má na svém kontě více než 4 tisíce koncertů sólo u klavíru či v různých formacích. Zpívá spíš sólo, někdy se synem Jiřím. Má víc sólo písňových alb, debut Hodina duchů (1989) vyšel už ve třech vydáních, desky věnoval i osudům žen Dívčí válka (2006) či nedokonalosti mužů Muži jsou křehcí (2007). Z dubna 2010 má album Dvanáct druhů samoty (…i jedna něžná píseň navíc), zjara 2012 CD Jak zestárnout, rok poté dvojalbum Zpěvy u klavíru, l. p. 2014 2CD komplet Jan Burian: Dvacet let v Arše, dál album Jiná doba, desku s vlastní kapelou či další radosti. A tak dál…

Od roku 1990 napsal víc také než 10 knih: od sbírek poezie Hodina duchů (1990), Ženy muži a jiné básně (2008), vlastních pamětí Rychle, než to zapomenu, soubory fejetonů Je tu nějaký zavěšený kafe?, Přízrak nákupním středisku, Přímluva za dnešní dobu i TV rozhovorů po knihy inspirované cestováním i poznáváním cizích kultur. Jen o nich tvrdošíjně odmítá mluvit jako o cestopisech. Má libreto k opeře, v roce 2012 vyšla jeho obsáhlá monografie o otci Nežádoucí návraty E. F. Buriana.

Je autorem loga kraje. V jeho sídle nyní Jiří Chalupa vystavuje obrázky a vtipy

Psal rozhlasové pořady, vytvořil s režisérkou Alenou Zemančíkovou 29 50ti minutových pořadů stanici Vltava jako S Janem Burianem na sever. Dělal Důvěrná sdělení/Místa a jména pro Vltavu, píše o osobnostech, kultuře, dějinách Portugalska… Fejetony psal do Týdeník Rozhlas, proslul jako TV moderátor. 15 let uvádí přehlídku dokumentů na festivalu Finále Plzeň, vede volné sdružení Osamělých písničkářů i jejich společné pravidelné festivaly, občas vystavuje své fotografie.

Víc z uvedených knih i reedic unikátních alb je nesmazatelně spjato s Vydavatelstvím lékařské literatury Galén. To platí i u jedné z posledních novinek, titulu napůl hudebního i způli literárního, i vám může být na libereckém večírku v Klubu Lidové sady užitečný. Zpívající knihu vydal letos Galén, Jan Burian ji hodnotí: „Člověk si něco vymyslí a vono to fakt hraje! Ať jsem přesnější, vymysleli jsme ji s Kateřinou Linhartovou a Zpívající kniha je na světě! Máte-li tu zvrhlou chuť, můžete si ji nejen číst, ale i poslechnout mých 240 celoživotních písní! Děkuju Luboši Houdkovi z Galénu, že se do toho šílenství vrhl se mnou i Honzovi Pniakovi, že to ten týden ve studiu se mnou vydržel!“

Čím je tatu knížka užitečná? Dobře pobaví za dlouhých zimních večerů. Přehledně zvýrazní, ze kterého roku který song je, sjednotí texty písní (popěvků, říkanek i odrhovaček) v knize do dvanácti charakteristických i vyčerpávajících cyklů, to aby tu byl pořádek.

Radek Strnad