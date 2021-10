Soutěž se konala již po jedenácté a Jizerské hory se vám opět představí ve své plné kráse, tak jak je zachytily objektivy soutěžících fotografů. Na účastníky čeká malé občerstvení a bude možné si zakoupit kalendář Zaostřeno na Jizerky 2022, který nadace vydává z nejlepších fotek daného ročníku soutěže. Jednu fotografii na výstavu vybrala ještě široká veřejnost v letním internetovém hlasování. Výstava bude v Centru Babylon k vidění až do 1. listopadu v Královské zahradě u hlavního vchodu.

Ze třinácti nejkrásnějších vystavených fotografií sestavila nadace benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2022, který se na vernisáži slavnostně představí a bude zahájen jeho prodej. Za 350 Kč získáte nejen krásný a reprezentativní kalendář ve formátu A2, ale zároveň přispějete na projekty pomáhající Jizerským horám. Ať už to jsou projekty napomáhající zadržování vody v cenných rašeliništích v samém srdci tohoto pohoří, obnova návštěvnické infrastruktury, výsadba tisíců původních a druhově rozmanitých sazenic stromků či rybím přechodem na toku Smědé. Kalendář je možné zakoupit i v E-shopu nadace kdykoliv později na adrese: www.nadaceivanadejmala.cz/eshop

Výstava má za cíl ukázat Jizerské hory, které sice nejsou svou rozlohou největší, ale za to nabízejí spoustu unikátních pohledů, kontrastů i fenoménů. Od dechberoucích vyhlídek na samých vrcholcích hor, přes tajemná rašeliniště či přírodně cenné a rozsáhlé Jizerskohorské bučiny až po rozmanité zástupce flóry a fauny. Součástí pohoří jsou také stopy lidského a dlouhodobého působení, někde zasazené do krajiny tak, jako by tam vždy patřily. Jizerky jsou plné legend, příběhů a pověstí, které se váží k řadě míst a neodmyslitelně tak doprovází toto pohoří. Vše zmíněné v nějaké podobě na výstavě naleznete.

Nadace pořádá soutěž již od roku 2011 a za tu dobu se sešlo více než dva tisíce snímků Jizerských hor, vydáno bylo 15 500 kalendářů a výtěžek z jejich prodeje pomáhá soustavně Jizerským horám, jejich okolí a lidem, kteří zde žijí. „Velmi si vážím nejen fotografů, bez kterých by celá soutěž nebyla myslitelná, ale i všech lidí, kteří si zakoupí kalendář. Ten má nejen potěšit krásnými snímky Jizerek, které Vás budou provázet po celý příští rok, ale zároveň významně pomáhá samotnému cennému pohoří. Velikou radost mám i z firem které si je objednávají jako poděkování svým partnerům či zaměstnancům a podporují tak životní prostředí, ve kterém podnikají,“ děkuje ředitel nadace Ondřej Petrovský.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody