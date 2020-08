Velká kulturní událost čeká v listopadu Liberec. V Lidových sadech budou znít slavné filmové a muzikálové melodie v podání Klárova kvarteta: Tom Klár - I. housle, Pavel Hrda - II. housle, Jan Vašíček - viola, Václav Fleissig - violoncello

PROGRAM:

Elmer Bernstein : SEDM STATEČNÝCH

James Horner : TITANIC - My Heart will go out Maurice Jarre : Dr. ŽIVAGO Malcolm Arnold : MOST PŘES ŘEKU KWAI Henri Mancini : THE PINK PANTER - Theme The Beatles : PERNÝ DEN Jerry Herman : HELLO, DOLLY!

R. Sherman: MARY POPPINS - Chim, chim, cherie Hans Zimmer : PEARL HARBOUR - Tenessee Frederic Loewe : Paint your Wagon - Wandering Star Jaroslav Ježek : Život je jen náhoda - PUDR A BENZIN Martin Botcher : VINNETOU Jerome Kern : LOĎ KOMEDIANTŮ - Can´t help loving Astor Piazzola: Scent a Woman - Tango Alan Silvestri : FORREST GUMP Ennio Morricone : TENKRÁT NA ZÁPADĚ ABBA : Mamma mia - Fernando Scott Joplin: PODRAZ - The Entertainer Bernie Casey : NĚKDO TO RÁD HORKÉ - Sweet Georgia Brown Ray Orbison : PRETTY WOMAN Warren Cassey : POMÁDA - You are the one that I want Lalo Shifrin : MISSION IMPOSSIBLE.

Alexandr Hudský