Výtěžek pomůže financovat služby pro lidi, kteří hledají svoje místo na pracovním trhu. „Pomozte nám propojit všechny ochotné švadlenky po celé ČR. Každá taška pomáhá. Děkujeme,“ vzkazují lidé z Centra Kašpar, které pomáhá lidem najít své místo na trhu práce a firmám dělat to nejlepší pro své lidi.

Ušijte nebo uháčkujte tašku, kabelku, batoh, kosmetickou taštičku… Kreativitě se meze nekladou. A pošlete ji do Centra Kašpar, Kašparova 73, 463 12 Liberec 25. Vaše výrobky budou vystaveny v krásném prostoru Oblastní galerie Liberec a v sobotu 27. listopadu 2021 na benefici Kašparovo taškaření prodány.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.