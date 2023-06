Učitelky z liberecké ZŠ Broumovská zjišťovaly, jak se učí u nás a jak v Rumunsku

Čtenář reportér

V rámci projektu Erasmus+ zamíříme do Rumunska, do města Ramnicu Valcea. Právě uskutečňovaný projekt Teach of Future, jehož součástí je Job shadowing, je zaměřen na metody výuky i na následné sdílení poznatků z průběhu vyučovaní u rumunských partnerů.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zástupkyně ZŠ Broumovská Liberec se zúčastnily výuky v rumunské škole. | Foto: archiv školy

Návštěva vyučovacích hodin různých předmětů umožňuje identifikovat cíle výuky i způsoby, jakými je jich dosahováno. Pozorujeme práci rumunských učitelů i studentů v jejich prostředí. Společně realizujeme hodiny, vyhodnocujeme výstupy, přinášíme naše osvědčené tipy do výuky, učíme v tandemu. Na základě subjektivního pozorování zjišťujeme rozdíly české a rumunské základní školy, a hledáme tak výhody či nevýhody. Výrazným rozdílem oproti českému školství je nošení uniforem na obou stupních základní školy, takřka nepodnětné třídní prostředí, na stěnách nevisí tvorba dětí ani výukové materiály. V českém školním prostředí cílíme k používání různorodých organizačních forem vyučování a využívání nejrůznějších metod práce, avšak v rumunské škole se preferuje frontální výuka. Žáci ve školní hodině, jež trvá 50 minut, věnují značnou část psaní. FOTO: Cvičení v Tatrách. Liberečtí kynologové nabírali zkušenosti na Slovensku Domácí příprava na vyučování, která je v českém školství aktuálním tématem a je často rozporována, tvoří v Rumunsku podstatnou část vzdělávání dětí. V rumunské škole věnují žáci domácím úkolům až 2 hodiny denně. Klasifikační stupnici tvoří známky 1 – 10. Přestože je materiální vybavení malé a rumunské způsoby práce pro českou školu neaktuální, dosahují rumunské děti např. v cizích jazycích mnohem lepších výsledků v jazykových kompetencích. Monika Hegrová, Zuzana Jedličková, Tereza Kodymová Pavlů, ZŠ Broumovská Liberec