Vydařila se redigitalizace Kina Sféra, na budově Střelnice je nainstalovaná fotovoltaická elektrárna a pomalu se začíná rýsovat nový klub Kus. Dílčí úpravy se odehrály i v Městském divadle Turnov, které letos oslavilo 150. výročí. Rozšířila se také nabídka představení. Kromě volných divadel jsou to představení pro děti od 18 měsíců a jejich rodiče. Na práce v divadle i novinky v programu jsme se zeptali jednatele Davida Peška a dramaturgyně Elišky Slovákové.

V divadle se pracovalo celé léto, na co se mohou návštěvníci těšit?

David Pešek: Stavební úpravy v divadle byly vedeny především snahou zlepšit požárně-bezpečnostní podmínky jeho provozu. Nejvýraznější novinkou, kterou uvidí diváci ihned po vstupu do hlediště, je nový únikový východ do ulice Ladislava Petrnouška. Dále jsme zpřístupnili východ z točitého schodiště na venkovní kamenné schody, který byl dlouhá léta zazděný.

Zrealizovali jste i nějaké úpravy, které zůstanou oku diváka skryté a přesto byly potřeba?

David Pešek: Došlo k úpravě jedné z místností v zákulisí, od čehož si slibujeme přinejmenším pohodlnější způsob stěhování kulis. Víc jsme toho letos nestihli, ale to neznamená, že nemáme další plány. Naopak, stavebních úprav a oprav naše divadlo potřebuje celou řadu, v příštím roce snad zrealizujeme další z nich.

Budova divadla stojí v Turnově už 150 let. Při takovém stáří mohou při zásahu do domu nastat komplikace. Překvapilo vás něco z minulosti?

David Pešek: Upřímně, obavy jsem měl veliké. Ono dělat díru do obvodové zdi, a navíc díru vysokou přes tři metry, není žádná legrace nikdy, natož u takhle staré budovy. Byla to do jisté míry detektivní práce, objevovat, co se za kterým obkladem či omítkou skrývá. Žádná zásadní překvapení se však nekonala a nakonec všechno dobře dopadlo.

Jaké úpravy čekají Městské divadlo Turnov příští rok?

David Pešek: Rádi bychom v příštím roce zrealizovali další nutné opravy – chceme doplnit paniková kování na dveře a upravit hydranty, odbornou kontrolu by ocenil i hlavní lustr. Doufám, že dojde i na prostory určené samotnému divadelnictví – o generální opravu prosí jeviště a kompletní obměnu by si zasloužilo i jevištní osvětlení.

V programu jsou nově čtyři volná divadelní představení. Jak jste je vybírali?

Eliška Slováková: Po loňské sezóně jsme v týmu měli dojem, že u diváků převládá hlad po divadelních komediích, u kterých se příjemně pobavíte a vlastní problémy a starosti necháte v šatně. Hledali jsme osvědčená témata, soubory i herecké osobnosti.

Mohou na abonentní představení přijít i lidé bez abonentek?

Eliška Slováková: Určitě mohou! Abonentka vám zajistí „pouze" vlastní místo na vybraná představení dané řady za celkově výhodnější cenu. Znamená to tedy, že pokud chcete jít jen na nějaké představení z abonentních řad, budete vybírat ze sníženého počtu sedadel a za trochu jiné ceny.

Můžete představit koncept novinky Batole v divadle?

Eliška Slováková: Batole v divadle vzniklo nejprve tak trochu z vlastní potřeby. Teď to spíše vnímám jako příležitost nabídnout rodičům zážitek s batoletem jiný než je ten z hřiště nebo ze skupinového cvičení. Představení jsou koncipována přímo pro děti okolo jednoho roku – děj, prostor i délka představení jsou tomuto uzpůsobené. Děti a jejich rodiče jsou s herci a loutkami na blízko, není potřeba klasické hlediště a přísné ticho v sále. Za sebe věřím, že má smysl brát děti na kulturu od opravdu útlého věku, kultura je totiž něco, co mimo jiné definuje naši společnost a děti jsou nedílnou její součástí a budoucností.

Bude Batole v divadle přímo v budově Městského divadla Turnov?

Eliška Slováková: Představení plánujeme na Střelnici, aby rodiče mohli pohodlně zaparkovat kočárky a nemuseli se bát sametu v divadle. První představení bude na podzim a druhé ze začátku roku. Doporučuji sledovat náš web a sociální sítě.

Letošní sezonu Městského divadla Turnov zahájilo 17. září One Human Show Simony Babčákové. Toto představení je součástí festivalu duševního zdraví (Ne)blázni! Turnove, který je pořádaný v rámci „Týdnů pro duševní zdraví“.

