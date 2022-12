Jak již název napovídá, toto výjimečné turné nenechá jednu pípu suchou a fanouškům tak nabídne skvělý hudební zážitek, o který se postará propojení dvou českých hudebních skupin. „Není nad to mít na pódiu parťáky, se kterými začíná večírek již při zvukovce. Na naše společné hraní máme plno krásných vzpomínek, takže víme, do čeho jdeme a nemůžeme se dočkat! Těšte se na naše best of, několik překvapení a hlavně – na oslavu z osobních setkání a čiré radosti z pití a koncertování,“ vzkazují Tři sestry.