Soubor činohry tak obhájil úspěchy z let 2015 a 2016, kdy se Komedií roku staly Škola žen a Poprask na laguně. Ocenění bylo předáno ve středu 4. května při Galavečeru Grand Festivalu smíchu.

„Na pardubický Grand Festival smíchu jezdíme vždy velmi rádi, už samotná účast je pro nás velkou poctou. To, že se nám letos podařilo získat hned tři ceny, je úžasné. Máme z toho obrovskou radost a je to velkým povzbuzením do další práce nejen pro činoherní soubor, ale pro celé divadlo,“ říká Kateřina Dušková, šéfka činoherního souboru, která 4. května přezvala jednu z cen – Komedie roku 2021.

Soubor činohry Divadla F. X. Šaldy v minulosti hlavní cenu – Komedie roku – Grand Festivalu smíchu získalo už dvakrát, a to za inscenace Škola žen (2015) a Poprask na laguně (2016), která navíc získala další tři dílčí ocenění. Stejně jako v roce 2016 i tentokrát DFXŠ porazilo domácí divadlo a získalo si srdce diváků. Semafor, hudební komedie Jiřího Janků a Šimona Dominika, tak obdržel i cenu Komedie diváků 2021.

Letošní ročník Grand Festivalu smíchu byl původně naplánován už na začátek roku v lednu, ale kvůli epidemiologické situaci se jeho start posunul až na 22. dubna 2022, přehlídka pak trvala do 3. května, kdy vystoupil poslední ze sedmi účastnících se souborů. Divadlo F. X. Šaldy mělo publikum ve Východočeském divadle rozesmát původně už 29. ledna, ale nakonec se Semafor představil až 30. dubna. Festivalové ceny si nakonec odnesla pouze dvě divadla z celkových sedmi soutěžních – Divadlo F. X. Šaldy (Semafor) a pražský Činoherní klub (Ošklivec).

Rok 2022 je pro DFXŠ z hlediska ocenění velice úspěšný. V půlce dubna získal soubor opery hned dvě Libušky za svůj výkon na Festivalu hudebního divadla Opera 2022 v Praze, kde 29. ledna 2022 vystoupil s Janáčkovou operou Příhody lišky Bystroušky. Po téměř dvouleté kulturní pauze tak DFXŠ do světa vypouští své nashromážděné inscenační klenoty a sklízí za ně zasloužený obdiv.

Na sérii úspěchů ambiciózně naváže nejbližší chystanou premiérou, a to rovnou světovou. Už od začátku roku totiž chystá autorskou fantasy hru pro celou rodinu – Legendu z Mlžných hor, která poprvé v historii rovnocenně spojí celé třísouborové divadlo – balet, činohru a operu. Světové premiéry, které budou obrovskou společenskou událostí, jsou naplánované na 20. a 22. května 2022.

Michaela Pompová, DFXŠ