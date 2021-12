Design Vánoc?

Středa 1. prosince (do 13. února)

Severočeské muzeum Liberec

Proč přijít: Výstava vánočních ozdob současných designérů na pozadí ukázek historických přístupů k estetice tohoto specifického dekorativního předmětu. Pojďme porovnat ozdoby našich dědů a babiček s aktuálními tvůrčími přístupy a potěšit se křehkou krásou, lehkostí, bizarností, tvarovou i materiálovou rozmanitostí tradičního dekorativního předmětu neodmyslitelně spojeného s Vánocemi.

Simonův betlém

denně kromě pondělí

Frýdlant, Zahradní ulice

Hojně navštěvovaný je především v adventní době mechanický Simonův betlém v Zahradní ulici ve Frýdlantu. V malém domečku, který je jednou z nejstarších budov ve Frýdlantu, najdete betlémskou scénu zasazenou do místní pahorkaté krajiny Jizerských hor. Pohyblivý betlém o rozměru 4,3 x 2 m má téměř 330 objektů (osoby, zvířata, stromy, příbytky…). V adventní době, tedy od neděle 28. listopadu 2021, má otevřeno denně kromě pondělí od 10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hodin.

Vánoční výstava betlémů

24. listopadu - 6. ledna 2022

Městská galerie Chrastava

Čeká na vás více jak čtyřicet betlémů, můžete se seznámit s vánočními zvyky, s vánocemi ve světě a prohlédnout si výrobky dětí MŠ. Součástí výstavy je prodej vánočních výrobků Sdružení Tulipan, AzylPes Krásný Les, Oblastní charity Liberec – Domov pokojného stáří sv. Vavřince a prodej andílků od Veroniky Hajslové. Výstava je přístupná ve všední dny od 9:00 – 16:00 hod., v pátek 23. 12. pouze do 14:00 hod. a od 27. 12. – 30. 12. 2021 od 9:00 – 15:00.

Vánoce očima dětí

probíhá

budova radnice Liberec

21. ročník výstavy Vánoce očima dětí se koná na chodbách historické budovy radnice.

FOTO: Adventní čas je tady. Pochlubte se vaším adventním věncem a inspirujte

Vánoce s KulišákemSobota 4. prosince v 15 hodinNaivní divadlo LiberecPohádka o přátelství myšky, ptáčka a uzené klobásy. Hříčka vznikla volně na motivy pohádky bratří Grimmů "O ptáčkovi, klobáse a myšce". Půvab staré předlohy spočívá nejen ve fabulačním nonsensu (myška, ptáček a uzená klobása spolu žijí a hospodaří ve společné domácnosti), ale i ve vtipné a moudré alegorii: Každý ať dělá to, k čemu se nejlépe hodí.

Moje první židovské Vánoce

Sobota 4. prosince od 19 hodin

Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Hlavním tématem hry je tedy hledání identity v rodinách s židovskou tradicí. Izraelská režisérka a dramatička Hadar Galron napsala představení přímo pro liberecké divadlo a zpracovává osudy českých židů.

Vánoční koleda

Neděle 5. prosince v v 15 hodin

Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Kouzlo Vánoc ve známém Dickensově příběhu. Obchodník Eduard Vydřigroš je lakotný. Vlastně miluje jen jedno – peníze! Hromadí je a škudlí, kde se dá. Ani o Vánocích nedokáže být laskavý a štědrý. Brzy se má ale všechno změnit. Na Štědrý den se mu zjeví Duch Nevinnost, Duch Mamon a Duch Temnota. Snad zlému lakomci spadnou klapky z očí, a rozhodne se pro zásadní životní změnu.

Putování krajinou Vánoc

probíhá do 7. ledna

výstavní síň radnice Frýdlant

Jste zváni na výstavu výtvarných prací dětí z družiny ZŠ Husova na téma Vánoce. Přijít můžete ve dnech otevíracích a to od pondělí do pátku od 09:00 - 16:00.

Adventní koncert: Luděk Vele a Bohuslav Ledl

Kdy: Neděle 5. prosince v 16 hodin

Kde: Kostel sv. Antonína Velikého

Proč přijít: Adventní koncert v podání sólisty opery Národního divadla a předního českého varhaníka.