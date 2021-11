Podle výpovědí pamětníků Cimrman během svých toulek liptákovským okolím pomýšlel na vztyčení „věže, ne nepodobné té pařížské“. Na památku Mistrovu neomezenému rozhledu a nehynoucí slávě byl tento Maják Járy Cimrmana vztyčen roku 2013.

Výstup na rozhlednu v nadmořské výšce 801 metr čítá 105 schodů. Rozhledna vznikla podle projektu profesora architekta Martina Rajniše a je skvělou ukázkou takzvané přírodní architektury. Postavena je z borového dřeva. Její originální konstrukce je velmi vzdušná a svou siluetou skutečně připomíná maják. Vyhlídková plošina je ve výši 18 metrů a rozhled a dohled je odtud vskutku netušený. Na ochozu majáku navíc vznikla netradiční venkovní galerie.

„Když se rozhlédneme ze stejného místa jako Jára Cimrman, můžeme doufat v to, že uvidíme tak daleko, jako viděl tento vizionář. Není to sivce příliš pravděpodobné, ale alespoň máme příležitost nechat do té dálky utíkat svou fantazii,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Poblíž ležící Cimrmanovo muzeum, které je jediným oficiálním muzeem tohoto génia, dobrodruha, cestovatele a vynálezce, bylo otevřeno v létě 2013. Exponáty pocházejí z Mistrovy pozůstalosti a uchovávaných památek na jeho pobyt v tomto kraji. Je v něm umístěna značná část předmětů a vynálezů Járy Cimrmana donedávna přechovávaná v depozitářích společnosti a Divadla Járy Cimrmana v Praze.

Významná část sbírek vznikla také díky vzácným darům od občanů z širokého okolí. V pokladně muzea je také možné si zakoupit jedinečné suvenýry, originální výrobky tohoto kraje nebo také občasník Světlo majáku.

Jan Mikulička, Liberecký kraj