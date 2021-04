Tip na výlet: U zříceniny hradu Falkenburk se nalézá Kočičí studánka

Falkenberk, Falkenburk, Starý Falkenburk, Sokol. Pod čtyřmi různými názvy se skrývá jeden a tentýž hrad, respektive to, co do něj do dnešních dob zbylo.

Starý Falkenburk. | Foto: Liberecký kraj