Chcete zažít les z jiné perspektivy? Přijďte si vychutnat dechberoucí západ Slunce na vrcholu vyhlídkové věže Stezky, kde na vás bude čekat sklenka prosecca či nealko sektu. Jedinečnou atmosféru, pohled do krajiny během západu Slunce dokreslí hudební doprovod smyčcového kvartetu. Večerem vás provede zkušený průvodce Správy Krkonošského parku, který se podělí o různé zajímavosti ze života okolní fauny a flóry. Můžete se například dozvědět, kdo může za to, že je jelen někdy denní a jindy noční zvíře, kdo má nejjemnější peří a proč, i který velmi vzácný živočich je akční právě v noci.

Zoobankovky. Výjimečný suvenýr je k dostání i v Liberci

První večerní prohlídka se koná 3. srpna od 19:45 hodin. Čas začátku každé prohlídky závisí na momentu západu slunce, kterým je prohlídka Stezky zakončena. Vstupenky jsou k zakoupení na e-shopu Stezky a pro zachování výjimečné intimní atmosféry je kapacita omezená. V ceně je průvodce, občerstvení a sklenka prosecca či nealko sektu.

O Stezce



Stezka korunami stromů Krkonoše se nachází na okraji Janských Lázní v Krkonoších. Jedná se o zážitkovou a naučnou Stezku v celkové délce 1 511 metrů, která je zakončena výstupem na 45 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Návštěvníci se na trase Stezky vydají od kořenů, přes visutý chodník a unikátní podzemní jeskyni až ke korunám stromů na vrcholu vyhlídkové věže. Na rozdíl od běžného výletu do lesa jim Stezka korunami stromů Krkonoše ukáže les z jiné perspektivy a jedinečná podzemní expozice nabídne možnost prostudovat mikrosvět půdy.



Z vrcholu Stezky je možné si vychutnat výhledy do korun stromů smíšeného krkonošského lesa i do krajiny kolem. Cesta dolů pak může být výrazně urychlena jízdou v tobogánu, jehož tubus o průměru jeden metr je dlouhý 80 metrů. Původně byl tobogán určen dětem, ale hojně jej využívají všichni návštěvníci, včetně seniorů. Zatím nejstaršímu jezdci na tobogánu bylo úctyhodných 85 let. Za pěkného počasí lze dosáhnout v tobogánu rychlosti až 30 km/h, za špatného počasí tobogánem sjet možné není. Rychlost, které by bylo možné dosáhnout (s podporou napršené vody), by mohla totiž dosáhnout až 80 km/h.



Stezka je vhodná pro všechny ty, kdo se zajímají o českou přírodu, vyhledávají aktivní odpočinek, dobrodružství a rádi se dozví nové a zajímavé informace. Jelikož je Stezka v celé své délce bezbariérová, mohou ji navštívit i návštěvníci s hendikepem či rodiny s dětmi v kočárku. Pro děti je také v areálu Stezky vybudováno interaktivní hřiště Emilův lesní svět, kde mohou využívat skluzavky, houpačky, pískoviště a prolézačky všeho druhu či navštívit kozí ohrádku.

Hedvika Přibová