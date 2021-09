Start je v městečku Lázně Libverda, které již od poloviny 19. století láká na blahodárné účinky svých pramenů. „Před začátkem cesty doporučuji vystoupat pár schodů po zelené turistické značce k vyhlídce Libverdských pramenů. Je z ní nádherný pohled na lázeňský areál s kolonádou a parkem a panoramaty Jizerských hor. To se nikdy neokouká,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Po této odbočce vede cesta po červené k vyhlídce nazvané Hájníkův kohout. Místní pověst vypráví o místním hájníkovi, který poskytoval lože a jídlo pěším strážcům hranic. Kromě jiných zvířat měl také kohouta. Ten začal jednoho dne tloustnout a přišlo se na to, že je to díky vodě ze studánky v bažinách. Když se kohout dožil sta let, začali vodu používat i místní a založili na tomto místě Libverdu. Kohout se nalézá i ve znaku města a na střeše Eduardova zřídla.

Trasa pokračuje po červené značce ve směru na chatu Hubertka a vyhlídku Kočičí kameny. Výlet si lze také zpestřit trochou adrenalinu na 70 metrů dlouhé nenáročné ferratě s obtížností B-. Na vyhlídku se dá ale pohodlně vyjít i po schodech. Příjemná vrstevnicová cesta pak dovede k Bartlově boudě, kde se lze občerstvit.

Výlet pokračuje po žluté značce směrem Bílý Potok pod Smrkem a od tamního nádraží po modré až do cíle, jímž jsou Hejnice. Čekání na vlak či autobus je možné si zpestřit návštěvou unikátního chrámu Navštívení Panny Marie.

Trasa v délce 11 kilometrů je vhodná pro rodiny s většími dětmi, aktivní seniory a aktivní, zvídavé turisty. Mapa trasy je na odkazu www.mapy.cz/s/reduposose.

Jan Mikulička, Liberecký kraj