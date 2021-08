Vyjížďka v oblíbené lokalitě kolem Osečné je nezapomenutelný zážitek. Obec a její osada Kotel jsou zasazené v krásné krajině, navíc s výhledem na dominantu kraje Ještěd, který je balzám na duši. Právě v Kotli se nalézají rovnou dva výrazné skvosty, kotelské lípy a kaplička svaté Anny, od které vede křížová cesta se 14 zastaveními na Kotelský vrch.

„Jedná se o pár kilometrů v sedle, ale během této krátké vyjížďky bude skutečně na co se dívat a najde se mnoho důvodů, proč zastavit,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Výlet je nejlepší zahájit v Osečné, malebném městečku za Ještědem. Cyklotrasa číslo 25 vede údolím Zábrdky. Ze Zábrdí až na rozcestí Pod Čertovou zdí je to sice stále mírně do kopce, ale i tak je jízda po uzoučké relativně nové cyklostezce mezi luky a poli opravdu pohodový zážitek.

Z rozcestí stojí za to si udělat krátkou pěší odbočku k nedaleké Čertově zdi, unikátnímu geologickému útvaru, který nepostavil tajemný ďábel, jak praví pověst, ale vulkanická činnost s následným zvětráváním. Původně měřila až 20 kilometrů, ale jelikož se většina čediče vytěžila, dochoval se dodnes jen zlomek původní zdi. Poblíž se nachází ještě Čertův stolec a Čertova hlava.

Svatojakubská cesta od rozcestí svažující se z kopce vede do osady Kotel a odtud pokračuje do Janova Dolu. Červená stezka pro pěší zavede až k pramenům Ploučnice, jedněm z nejvydatnějších pramenišť ve střední Evropě. Vyvěrají na dně malé tůňky a mají sílu i v době dlouhodobého sucha, proto je řeka Ploučnice až po Benešov na Ploučnici celoročně splavná. Na prameniště těsně navazuje Jenišovský rybník využívaný k rybaření. Zpáteční cesta do Osečné již není dlouhá. Přesná trasu je na odkazu www.mapy.cz/s/gavacofure.

Jan Mikulička, Liberecký kraj