Thriller Hlasy kostí čtenáři ukáže cestu časem tajemným Ölandem

Konečně! Čekat osm let na další mysteriózní thriller z ostrova Öland (Švédsko), co má nominaci na cenu o nej švédský mysteriózní román roku, se jistě vyplatilo. Svenska Dagbladet o knize Hlasy kostí zcela vážně napsal: „Theorin je jak alchymista, co skvěle míchá thriller i literaturu spojenou s konkrétním místem. No a výsledek je ještě zajímavější, než ony ingredience samotné.“

Hlasy kostí. | Foto: Moba

Jen málo spisovatelů se může pochlubit cenou CWA International Dagger za nejlepší cizojazyčné krimi přeložené do angličtiny ve Velké Británii (dokonalý thriller Smršť). Není ani moc držitelů Glass Key a jen jednotlivcům byly podle jejich krimi románů natočeny filmy. K té elitě tak patří i autor Johan Theorin, který na světě prodal více než tři miliony svých knih, a přeloženy byly už do více než dvaceti jazyků). A proč právě Öland? Ten ostrůvek mysticky působí větrnými mlýny i vápencovou planinou jak z jiného světa či z jiných časů. Ostrov přitom patří mezi nejoblíbenější prázdninová letoviska Švédů, a to včetně královské rodiny. Öland je nejmenší švédskou provincií, jeho hlavním městem je samostatný ostrůvek Borgholm… Johan Theorin tu od dětství trávil každé léto. Rodina jeho matky, tvořili ji hlavně námořníci, rybáři a zemědělci, tu žila po staletí a pečovala o dědictví ostrova, o tajuplná vyprávění, folklor. Toto až mystické prostředí pak autora inspirovalo k řadám příběhů, v nichž mistrně spojuje genius loci ostrova Öland s často a zajímavou i nápaditou pestrou krimi zápletkou. Nejnovější příběh právě vychází jako Hlasy kostí, z originálu ho přeložil Jaroslav Bojanovský. Na pobřeží ostrova zemřel pod hromadou kamení muž, co tu předtím položil věnec z růží. Nejspíš nešlo o nešťastnou náhodu. Policistka Tilda Davidssonová najde na místě kosti jiného člověka, co tu byl naposledy spatřen před 50ti lety za dramatických okolností jejím příbuzným, starým kapitánem Gerlofem. Ten chce zjistit, co se oběma lidem mohlo stát, a s Tildou rozkrývá následky jedné dávné tragédie, provázené strachem i nenávistí. Ta je přitom i po letech tak silná, že zavalený muž nejspíš nebude poslední oběť… #clanek|7161126# Johan Theorin zahájil svou literární dráhu psaním povídek pro různé časopisy a antologie (česky vyšel soubor Na velké planině, MOBA 2015). Jeho první román Mlhy Ölandu (MOBA 2011) se ihned stal bestsellerem. Byl přeložen do řady jazyků, vydán ve více než dvaceti zemích, získal cenu Švédské akademie autorů krimi literatury za nejlepší detektivní příběh roku. Na 1. část volné tetralogie autor navázal románem Smršť (MOBA 2012), který hned získal řadu ocenění – též byl vyhlášen švédským krimi románem roku, dostal Glass Key Award a později i cenu CWA International Dagger. Třetí ölandský román vyšel jako Zkamenělá krev (MOBA 2012), čtvrtý jsou Mlýny osudu (MOBA 2014). Logicky mimořádně úspěšný je i autorův dokonalý napínavý strhující psychothriller Skrýš (MOBA 2013) i autorovy fantasy romány ze Švédska 14. století: Bitva o Salajak (MOBA 2018) či Hon na vittry (MOBA 2019). Theorin dnes patří mezi klasiky švédské krimi, jako Leif G. W. Persson, Håkan Nesser, Henning Mankell i Stieg Larsson. A ne, tomu zkrátka nelze jen tak jednoduše odolat! Radek Strnad