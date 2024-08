V neděli 11. srpna proběhlo v severočeské Jítravě páté kolo Českého skokového poháru. Hvězdou tohoto mítinku se stala Tereza Svobodová, která v sedle valacha I Will Be Famous vyhrála jak sobotní kvalifikaci seriálu U25, tak nedělní Velkou cenu.

Čtyřiadvacet dvojic nastoupilo do Velké ceny Jítravského Dvorce, jež byla vypsána jako páté kolo Českého skokového poháru. Ze základní části soutěže s překážkami vysokými až 150 centimetrů se deset dvojic kvalifikovalo do finále, ale nakonec jich do něj nastoupilo jen devět.

Svou premiéru na této obtížnosti prožila Laura Najmanová v sedle valacha Fhorly, s nímž před týdnem vyhrála mistrovství České republiky starších juniorů. Základní část jí vyšla skvěle a ani jednou nechybovala. Po dohodě s trenérem se však jezdkyně finálové účasti vzdala a umístila se tak desátá.

První nastupoval do finálového parkuru Miloslav Příhoda, jenž do závěrečné části soutěže postoupil jako jediný se dvěma koňmi. S Carmanem přidal k pěti trestným bodům z úvodu další čtyři po jednom zaváhání a končil s celkovými devíti trestnými body osmý. Pravidelný účastník pohárových mítinků Jaroslav Jindra na valachovi Cornet’s Ninja ve finále chyboval dvakrát. Dohromady zaznamenal dvanáct trestných bodů, a ty ho zařadily až za Příhodu.

Stejně jako Jaroslav Jindra si i Karel Polák nesl ze základního parkuru čtyři trestné body, které doplnil v sedle hřebce Joke Of The Year ještě o čtyři. Totožný výsledek zapisoval Zdeněk Hruška s klisnou Carthagou, ale jelikož měl horší čas, tak se musel spokojit se sedmým místem, zatímco Polák byl šestý.

Mělnická jezdkyně Denisa Vegrichtová ve dvojici s klisnou Quick One byla první bezchybnou účastnicí finále a jí zůstaly na kontě jen původně inkasované čtyři trestné body. Velmi dobrý čas 45,88 jí navíc zajistil umístění mezi top trojicí. Stejně jako s Carmanem, i s Ibizou D si nesl Miloslav Příhoda do finále pět bodů. Tentokrát už k nim sice žádné nepřidal, ale i tak to stačilo jen na páté místo.

Následovala trojice jezdců s nulou na bodovém kontě. Jako první se pokusil zopakovat bezchybnou jízdu letošní mistr České republiky Jan Štětina s klisnou Chabella Donna PS. Bohužel se mu to nepovedlo a po jedné chybě skončil se čtyřmi body na čtvrtém místě.

Naopak vítězka sobotní seriálové soutěže pro jezdce do 25 let Tereza Svobodová na valachovi I Will Be Famous zapsala druhou nulu a další triumf jí mohl sebrat už jen Kamil Papoušek s valachem Vivano Blue. Díky času 40,65 sice byl jednoznačně nejrychlejší, ale jelikož jednou chyboval, byl rád alespoň za druhý řádek ve výsledkové listině za Terezou Svobodovou.

„Celý víkend se mi skákalo výborně a stejně tomu bylo při Velké ceně, takže jsem jen tak proplouvala. Když jsem věděla, že po mě ve finále pojede už jen Kamil Papoušek, tak jsem se snažila zajet čistou jízdu a poté už jsem jen doufala, zda to vyjde. Bylo to padesát na padesát – buď Kamil udělá nějakou chybu, nebo vyhraje, protože bývá hodně rychlý. Nakonec jsem měla štěstí já, za což jsem samozřejmě moc ráda. Jelikož jsem dosud v Českém skokovém poháru neměla moc bodů, měla jsem v plánu jít během nadcházejících týdnů více seriálových soutěží. Díky dnešnímu vítězství na sebe alespoň nebudu muset vyvíjet tak velký tlak, ale každopádně se uvidíme při noční Velké ceně v Ptýrově,“ uvedla Tereza Svobodová v televizním rozhovoru krátce po skončení soutěže.

V půlce srpna se domácí parkurová extraliga přesouvá do Opavy, o týden později se uskuteční sedmý mítink na zmiňované Farmě Ptýrov u Mnichova Hradiště a následovat budou Hořovice, Litomyšl a Praha. Celý okruh uzavře Velká cena Martinic a závěrečná Super Grand Prix na konci září. Podrobnosti zájemci najdou na adrese www.ceskyskokovypohar.cz.

