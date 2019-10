Ráno startovala duetka. V dětské kategorii třídy A si vytančila 4. místo Majda Štěpánková s Terkou Vackovou, Míša Češková s Bárou Štěpánkovou skonči na 9. místě a Lucka Ducháčková s Kájou Husnik obsadily místo 19. V kategorii M soutěžila Anička Delišová s Terezkou Pivoňkovou, holky si přivezly 14. místo. Ve třídě M se pokračovalo i v juniorech, těsně před branami finále zůstala Sára Straková a Verča Zelinková na 7. místě. Ve třídě A se dařilo ve finále Lucce Králové a Míšovi Vackovi, získali 5. místo.

Zvládli konkurenci

Sólistům se dařilo takto. Dětská kategorie třída M, Terka Pivoňková 33. místo a Amálka Klesalová 37. místo. Třídu A zastupovala Kája Přívratská, která skončila na 19. místě, a Nela Kleinerová 23. místo. Ve třídě B soutěžila Lucie Svobodová, která se ve velké konkurenci vyšplhala na 7. místo, Kája Husnik získal 50. místo, Domča Vránová 52. místo a Markéta Grégrová 61. místo.

Získala 1. místo

I juniorky postupovaly ve třídě M hodně vysoko. Sára Straková 10. místo a Verča Zelinková 30. místo. Největší radost měla tento den Anička Dalecká, která ve třídě A obsadila 1. místo, krásné 11. místo si zasloužila Eliška Svatošová a 18. místo Marťa Koudelková. Třída B patřila Báře Javůrkové, která obsadila 13. místo. I ve třídě C jsme měli jednu bojovnici, Páťa Mikulášová si odvezla 31. místo.

Skupiny až na závěr

Na malé skupinky se čekalo do samotného večera. Dětská choreografie MAMBO No. 7 se po dvou ligových soutěžích dostala do extraligy a obsadila 13. místo (tanečníci Češková M., Vacková T., Štěpánková B. a M., Pivoňková T., Delišová A., Přívratská K.). Dospělačky jely rovnou finále a jen o pár krůčků jim utekla medailová příčka, choreografie HEAVEN LADIES obsadila 4. místo (tanečníci Beníšková P., Kroupová L., Zálabská E., Lazurová A., Straková S., Vodrážková M.).