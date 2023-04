Poslední březnovou sobotu se v Kojetíně konalo letošní třetí mistrovství ČR, tentokrát v deseti tancích. Nechyběli tam ani zástupci libereckého Tanečního klubu Koškovi.

Petra Příplatová a Jan Vlček. | Foto: TK Koškovi Liberec

Naše páry tančily ve všech kategoriích kromě dětí, které skolila nemoc. Ve všech čtyřech kategoriích jsme dosáhli na finále, jen to nyní bohužel necinklo. Nejlépe si vedli Petra Příplatová a Jan Vlček. V mládeži do 21 let skončili čtvrtí (ze 17 párů) a v dospělých šestí (celkem 24 párů). Předvedli nejen skvělý tanec, ale i neuvěřitelnou fyzickou kondici, když v jeden den zatančili celkem 60 tanců.

V dospělých dále reprezentovali Tereza Javůrková a Jan Košek a Sabina Vykoukalová a Tomáš Pejsar. Tomáš se Sabinou se umístili v mládeži do 21 let na pěkném 11. místě. Mládež tančili Lucie Čechtická a Adam Višnovský, kterým těsně uniklo semifinále 14. místem. Juniorům se naopak do finále podařilo probojovat. V Juniorech 2 na pěkném 5. místě skončili Viktorie a David Bábelovi a v Juniorech1 byl čtvrtý pár Stella Žďánská a Šimon Bílý. Všem párům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci.

Šárka Burešová