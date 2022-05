Povídání o Grabštejnu s kastelánkou Věrou Ozogánovou, které se uskuteční ve čtvrtek 5. května od 18 hodin v knihovně Brány Trojzemí v Hrádku nad Nisou, odhalí nejen to, co přinesl archeologický výzkum z léta 2021, ale také to, co ukrývá fotografický depozitář. Dotkne se také tématu práce kastelána a života na památce.

(ven)