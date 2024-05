Vydejte se za poznáním tradiční lidové architektury Obce Višňová a nechte se unést krásou podstávkových a hrázděných domů.

Den otevřených dveří podstávkových domů. | Foto: Foto: Muzeum Višňová

Probouzí ve vás pocit tajemna pohled na ta malá roztomilá okénka lidových staveb? Fascinuje vás precizní řemeslná práce, bez které by tyto stavby nevznikly? Nahlédněte za otevřené dveře podstávkových a hrázděných domů.

Podstávkové a hrázděné domy jsou ukázkou nejenom vesnické zástavby, ale také hornolužické architektury. V současné době se nachází na celém území obce Višňová celkem devět domů, které byly prohlášeny za kulturní památku. Jeden z domů se nachází v osadě Filipovka, další 4 ve Vísce a 4 ve Višňové. Dny otevřených podstávkových domů jsou opravdu jedinečnou příležitostí nahlédnout do obytných částí domů, kam se veřejnost běžně nedostane. Nechte se očarovat krásou lidové architektury.

V rámci Dne otevřených podstávkových domů si prohlédnete vnitřní prostory dvou staveb ve Vísce. Dům č. ev. 1 je historicky věrohodně dochovaný a je nositelem historických stavebních konstrukcí a architektonických detailů. Domem vás provede majitelka, paní Štěpánka Kašparová. Dům č. p. 35 leží na jižním okraji obce. Byl postavený na přelomu 18. a 19. století a jeho interiérem vás provede majitel, pan Jan Štern.

Odpolední procházka Višňovou vás zavede ke dvěma stavbám. Dům č. p. 5 je nejstarším domem ve Višňové. Během oprav střechy byl na jednom z trámů nalezen letopočet 1709. Ve vnitřním zařízení domu není již nic původního, dům sám je však ukázkovým příkladem podstávkové architektury. O náročné rekonstrukci podstávky pohovoří před domem majitelé, manželé Rotterovi. Druhou zastávkou procházky bude dům č.p. 75. Toto velké stavební vzniklo pravděpodobně na přelomu 18. a 19. století. V roce 2010 zasáhla dům povodeň, současní majitelé dům postupně rekonstruují. Interiér domu je zcela upraven, zajímavé jsou především detaily stavby v exteriéru - kamenné portály a zdobné sloupy podstávky. O životě v podstávce pohovoří majitelka domu, paní Jana Doležalová.

Odpolední program zakončí přednáška Mgr. Petra Freiwilliga, Ph.D. o podstávkových domech, která se uskuteční v hostinci U Vohnoutů v Předláncích.

Každoroční akci Den otevřených podstávkových domů zajišťuje Nadace Umgebindehaus, která sídlí v Německu. Seznamuje veřejnost s fenoménem podstávkových domů a ukazuje, jak se v podstávkových domech žije dnes. Akce není limitována hranice a tak se do ní každoročně zapojuje také řada objektů v České republice (Ústecký a Liberecký kraj) i v Polsku.

Pro větší pohodlí všech, kteří mají zájem se celodenního programu zúčastnit, bude připraven autobus, který vás zaveze do Vísky, následně podle programu převeze do Višňové a do Předlánc. Po přednášce v hostinci U Vohnoutů autobus rozveze zájemce po trase zpět. Přibližná trasa autobusu: Frýdlant - Dětřichov - Heřmanice - Kunratice - Víska - Višňová - Andělka - Loučná - Filipovka - Předlánce - Poustka - Minkovice - Víska. Jízdní řád tohoto autobusu upřesněn na plakátu akce.