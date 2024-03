Liberecká nezisková organizace Centrum LIRA se letos již tradičně připojí k oslavám Světového dne porozumění autismu, který připadá na 2. dubna.

Centrum LIRA, Světový den autismu. | Foto: Centrum LIRA

V Centru LIRA pomáhají rodinám dětí s postižením a poskytují sociální služby rané péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS v rámci celého Libereckého kraje a mezi jejich klienty patří i rodiny dětí s poruchou autistického spektra.

“Letos připravujeme v rámci Světového dne porozumění autismu stezku s úkoly, která bude osvětou a přiblížením toho, co to autismus je, jak se lidé s autismem cítí, co prožívají. Stezka je vhodná nejen pro jednotlivce a studenty, ale i pro rodiny s dětmi. Vyzkoušíte si, jaké to je, když žijete s autismem. Návštěvníci si vyzkouší například tyto aktivity: dívejte se vzájemně do očí, postavte z přírodnin obličeje, hmatová krabice, složení básničky pomocí obrázků,” popsala PR manažerka centra Tereza Mayerová.

Celá akce bude probíhat v termínu 29. 3. - 2. 4. na místě: Lesopark Zámecký vrch ‑ Vratislavice nad Nisou. Během, těchto dnů mohou návštěvníci kdykoliv dorazit a stezku si projít. Pro diagnózu autismu je charakteristická modrá barva, proto připravujeme také výzvu – Den v modrém. Tímto bychom účastníky rádi vyzvali, aby prošli stezku v modrém oblečení a vyjádřili tak podporu lidem s autismem a zároveň pomohli toto téma přiblížit ostatním. Není to však podmínkou pro účast na stezce.

Tereza Mayerová