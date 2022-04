Dvouhodinovou interaktivní přednášku vedla energetická odbornice Marie Dufková. Hned v úvodu přednášky lektorka studentům na nočním satelitním snímku USA z roku 2003 ukázala, jak vypadá oblast, v níž došlo k blackoutu. Pro velká města by taková událost byla kritická. Nastaly by poruchy zásobování vodou a teplem, zkolabovala by doprava.